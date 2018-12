Ariana Grande le ruega a sus fans que dejen en paz a su exprometido Pete Davidson

La alegría de romper récord en YouTube con el video de su tema ‘Thank U, Next’ , el cual superó los 50 millones de vistas en menos de 24 horas, no es completa para Ariana Grande . Este lunes, su ex Pete Davidson denunció públicamente el cruel acoso al que lo someten los fans de la cantante. Ella lo defendió y pidió a su público que lo deje en paz pues está "profundamente preocupada por él y su salud".

"Sé que ya lo saben, pero siento que debo recordarle a mis fans que sean más amables con los demás", publicó Ariana Grande en su Instagram Stories. "Realmente no endoso nada, excepto el perdón y el positivismo".

El mensaje, que aparece al lado de la nota que escribió Davidson en su respectivas redes sociales, agrega: "Les pido que sean más amables con los demás, incluso en internet. He aprendido a través de mis propios errores a no ser reactiva en las redes sociales, así es que entiendo. Lo cierto es que, independientemente de lo que las personas muestren en las redes sociales o cómo luzcan en público, uno no sabe lo que estaba experimentando".