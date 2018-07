Ariana Grande, en problemas familiares: a su madre y hermano no les gusta su novio

El compromiso entre Ariana Grande y el comediante de 'Saturday Night Live', Pete Davidson , tomó por sorpresa al público en general, aunque los que están más desconcertados, son los familiares más cercanos de la intérprete de 'No tears left to cry', según reporta Radar Online .



“Por supuesto que todos están felices por ella, pero también están muy preocupados de que le vaya a romper el corazón. Todos piensan que la está usando“, declaró alguien cercano al portal. “Ella no escucha a nadie y no acepta a cualquier persona que no le desee felicidad y alegría”.