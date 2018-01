Angelique Boyer prefiere ser hombre que llorar (en las telenovelas)

Angelique Boyer reveló que, de ahora en adelante, será mucho más selectiva con los proyectos que escoja para trabajar en televisión. Así lo reveló en entrevista con Univision Entretenimiento, en la que también señaló que prefiere interpretar un hombre antes que volver a llorar en la pantalla chica: “Me encantaría ser un hombre porque es un trabajo corporal desde los zapatos, me fascinaría. Realmente creo que explotaría mi parte masculina”.

“Es que chicas… no hay que llorar, ¡nos hincha los ojos, nos vemos mal! a nadie le importa que lloremos, no lloren. Yo procuro ser una persona más positiva, sin duda el llanto no es bueno para nadie y prefiero también actuar cosas más alegres”, expresó la artista de 29 años de edad.



¿Dónde están ahora los actores de 'Teresa'? En el 2010 'Teresa' conquistó a los amantes de las telenovelas con su historia de amor y ambición. Angelique Boyer, Aarón Díaz y Sebastián Rulli estelarizaron este melodrama con gran éxito. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Aunque Angelique ya había participado en varias telenovelas, fue 'Teresa' quien la convirtió en una de las actrices protagónicas favoritas de las telenovelas actuales. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir A partir de este papel su carrera comenzó a despuntar y ha seguido sumando exitosos proyectos en la televisión. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir 'Teresa' no pudo haber existido sin los personajes a los que hizo sufrir con su ambición y sus desplantes. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Aarón Díaz era 'Mariano' el único amor de 'Teresa'. Era un joven emprendedor y muy noble. Aunque la amaba con toda el alma, ella lo dejó por ser pobre. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Este galán mexicano ha seguido su carrera como actor en telenovelas de Estados Unidos. Aunque sacó un par de discos, hace mucho que no se dedica a su faceta de cantante. Esta casado con Lola Ponce y tiene dos hijas. Foto: Univision / Venevisión | Univision 0 Compartir Sebastián Rulli era 'Arturo de la Barrera', un profesor atractivo, culto y adinerado. Conoce a 'Teresa' en el salón de clases y poco a poco cae en sus redes, con el tiempo se enamora perdidamente de ella. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Sebastián es uno de los actores más rentables de las telenovelas y es uno de los consentidos de las mujeres. Actualmente lleva el rol estelar en 'Papá a toda madre', historia que podrás ver por Univision a partir del 15 de enero a las 9PM/8C. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Ana Brenda Contreras interpretó a 'Aurora', la mejor amiga de 'Teresa'. Ella se enamora de 'Mariano' y gracias a eso descubre la verdadera personalidad de su amiga. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Ana Brenda es otra de las actrices que se han convertido en exitosas protagonistas de telenovela. Gracias a ese personaje comenzaron a llegarle los protagónicos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Fernanda Castillo era 'Luisa', la hermana menor de 'Arturo'. Su personalidad era tímida y romántica. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir En el 2012 se fue de México para construir una carrera en Estados Unidos, donde ha participado en telenovelas y series que han marcado su carrera de manera exitosa. Foto: Instagram @fernandacga | Univision 0 Compartir Cynthia Klitbo dejó las maldades por un momento para convertirse en 'Juana', la madrina de 'Teresa'. Ella le cumplía todos sus caprichos a su ahijada. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Cynthia ha seguido consagrándose en el género de los melodramas, demostrando su versatilidad para interpretar papeles bondadosos y también antagónicos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir 'Paulo' fue interpretado por Alejandro Nones. Él era un joven adinerado que se enamora de 'Teresa'. La vergüenza que le provoca saber que ella es pobre es más fuerte que el amor que siente. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Alejandro ha seguido cautivando con su talento en la televisión y el cine, su más reciente proyecto fue la serie 'La Piloto', donde dio vida a un narcotraficante homosexual. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Margarita Magaña fue 'Aída'. Era una niña mimada y caprichosa. Le hizo la vida de cuadritos a 'Teresa', pues la menospreciaba por ser pobre. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Margarita ha seguido de manera intermitente su carrera en las telenovelas, después de 'Teresa' participó en 'Lo que la vida me robó' en el 2013. Después de cuatro años regresó a la pantalla chica, actualmente es parte del elenco de 'Me declaro culpable'. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir 'Esperanza' era el nombre de Fabiola Campomanes dentro de la historia. Ella era una muchacha con baja autoestima que trabajaba como enfermera. Era amante de 'Rubén' (Manuel Landeta). Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Fabiola ha combinado su faceta de actriz con la conducción. Foto: Instagram @fabiolacampomanes | Univision 0 Compartir Manuel Landeta era 'Rubén', un millonario con doble moral. Aparentaba ser un buen esposo y padre, pero en realidad engañaba a su esposa con 'Esperanza'. Era el papá de 'Aída'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Manuel ha seguido participando en telenovelas y teatro. Actualmente podemos verlo cada noche en Univision en 'Mi marido tiene familia'. Foto: Instagram @manuel_landeta | Univision 0 Compartir Los actores Silvia Mariscal y Juan Carlos Colombo interpretaban a los padres de 'Teresa'. A la actriz la vimos en 'El hotel de los secretos' en el 2016, mientras que el proyecto más reciente del actor en la televisión fue 'La Candidata'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir 'Teresa' ha seguido transmitiéndose en varios países con gran éxito, sin duda es una de las villanas más adorables de las telenovelas. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir



Angelique recordó como hace 25 años llegó a Televisa por inspiración de las novelas mexicanas que veía de niña en su natal Francia: "Cadenas de amargura, Cañaveral de pasiones, y las actrices eran Cinthya Klitbo, Diana Bracho, Azela Robinson, Daniela Castro , yo amaba a las malas, de chiquita decía yo quiero ser actriz como ellas y Dios gracias me ha permitido hasta compartir escena con ellas”.

La actriz se reunió con algunos seguidores y realizó un Facebook Live para celebrar ocho años de que protagonizó la novela ‘Teresa’. Durante la dinámica en redes sociales le preguntaron si pronto habría boda con su novio Sebastián Rulli: “La gente que realmente nos quiere y es cercana a nosotros no le interesa eso, ellos son felices con vernos bien”.



Lo único que dijo sobre su novio argentino es que está feliz de verlo en ‘Un papá a toda madre’: “Cuando hay escenas de amor me tapo los ojitos pero claro, me emociona verlo triunfar”.

