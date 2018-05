Angelique Boyer confiesa: “Nunca fui fan de Luis Miguel”

Angelique Boyer reveló que a diferencia de la mayoría de las personas en México que están impactadas con la serie de Luis Miguel y toda la polémica que ha generado, ella se mantiene al margen pues no es y nunca ha sido fan del cantante mexicano: “La verdad que no, nunca fui fan de Luis Miguel, que fuerte declaración, que horror”, fueron las palabras de la actriz a su paso por una alfombra roja de la Ciudad de México.

Angelique trató de remediar lo dicho al reconocer el talento del llamado ‘Sol de México’: “Reconozco por supuesto el talento que tiene, ha sido una estrella importantísima en el país (México) y en todos los continentes, eso sí lo tengo claro”, aunque definitivamente el estilo de Luis Miguel no va con ella: “No he sido muy afán a sus canciones, me gusta ser un poco más alegre”.