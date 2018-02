Andrea Legarreta ni enferma deja de trabajar: "Es muy probable que sea influenza"

Andrea Legarreta acudió a la entrega de premios TvyNovelas 2018 el pasado 18 de febrero a pesar de tener síntomas que indican que podría padecer influenza: “Hoy (ayer) que fui a ver al doctor por como escuchó los pulmones y cómo me vio me dijo que es muy probable que lo sea (Influenza) y bueno estamos esperando los resultados y hay que seguir chambeando”, dijo en exclusiva para Univision Entretenimiento.

La conductora y actriz de 46 años de edad, sabe de los riesgos que esto implica pues podría contagiar a sus compañeros del programa ‘Hoy’: “Yo les decía de inicio no me den beso porque creo que tengo influenza pero a ellos no les importó mucho”, sin embargo la producción la regresó este lunes 19 de febrero a su casa, según informó por la mañana Galilea Montijo.



Andrea Legarreta no quería ausentarse del programa matutino ya que están a punto de cambiar estafeta de producción: “Tenemos que estar en vivo, grabar pruebas con Magda y Gali también tiene compromisos con Pequeños Gigantes y no podemos ausentarnos las dos”.

Legarreta es muy profesional y sabe el compromiso que tiene con el público: “A veces estábamos a punto de parir y ahí estábamos, la verdad es que he faltado casi nunca, no me gusta y por eso cuando la gente me dice que no va a ir porque tiene un cólico la verdad me parece absurdo porque para nosotros es un compromiso de día a día trabajar para el público“.



Si bien no le han garantizado que tenga influenza pues hoy le entregan los resultados de los exámenes médicos, Andrea nos dijo cuáles sin sus síntomas: “El sábado me sentía muy mal, tenía fiebre, quería llorar y mis chiquillas me decían 'mami, vamos al doctor' de lo mal que me veían pero bueno me tomé un par de analgésicos y me sentí mejor”, comentó mientras tosía.

