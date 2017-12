Andrea Legarreta confiesa que 2017 fue un año de grandes batallas para ella

Para Andrea Legarreta 2017 fue un año de contrastes. Por un lado, siguió cosechando éxito como conductora en el matutino Hoy, sus hijas Mía y Nina participaron en proyectos importantes y su esposo Erick Rubín, triunfó en su regreso con el grupo Timbiriche. Sin embargo, también fue un año de pruebas y de duros golpes a nivel personal.

“Fue un año muy dificil, inició de manera complicada, me enfermé en febrero, tuvimos unas situaciones en familia complicadas en cuanto a que unas sobrinitas nacieron prematuras y estuvieron en riesgo y un sobrino que sigue luchando una batalla importante de salud” , comentó en exclusiva para Univision Entretenimiento.



Los mejores looks otoñales de Andrea Legarreta en 16 fotos Andrea Legarreta es amante de la moda y una de las conductoras más 'fashion' y con mejor gusto para vestir. es amante de la moda y una de las conductoras más 'fashion' y con mejor gusto para vestir. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Saco rojo, blusa negra y minifalda para arrancar elogios y lucir sus torneadas piernas. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Las blusas con encajes y olanes son muy recomendables para no verte tan recta y estilizar la figura. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las tansparencias con líneas de lentejuelas son pura elegancia. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Usar ropa con rayas verticales afina la figura y crea un efecto que te hará parecer más alta y delgada. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Un pantalón ajustado tipo piel y este tipo de chaleco le dan un toque clásico y cómodo a la vestimenta de Andrea Legarreta. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los pantalones con rayas laterales alargan y estilizan muy bien las torneadas piernas de la conductora de HOY. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Cómodo y muy femenino, el color azul marino llena de elegancia los looks otoñales y con estos accesorios Andrea le dio un toque espectacular. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Una falda muy coqueta tipo gamuza y su blusa de gasa color hueso, corta al frente y larga de atrás, son una atrevida tendencia. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La falda negra, corta o larga, es una prenda indispensables para crear diferentes atuendos, lucen ideales con zapatos de tacón. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Alegre y llamativo, el rojo es uno de los colores básicos para lucir en la temporada de otoño. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Las diferentes tonalidades de azul son una de las tendencias favoritas para el otoño-invierno. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Este suéter de color verde olivo abierto de las mangas y la falda de piel negra le dan un toque atrevido al outfit de Andrea. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Los vestidos vaporosos con mangas acampanadas y estampado te harán lucir muy a la moda, así como Andrea Legarreta. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir El color negro por naturaleza estiliza la figura y el rojo es un tono con el que nunca pasarás desapercibida. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las rayas verticales son ideales para crear la ilusión óptica de que eres mucho más alta de lo que realmente eres. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir La combinación de blanco y negro no pasan de moda y aportan mucho estilo a la vestimenta ¿Qué look te gusto más? Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir



A la presentadora lo que más le ayudó para salir adelante fue el apoyo de su familia y de sus personas más cercanas, como cuando sufrió la muerte de un ser querido: “La muerte de una tía nos sacudió a todos en familia, pero ahora agradezco que estamos unidos y los que siguen en la lucha van a estar bien y pues unidos luchando”.

A finales de octubre, Andrea sufrió también el robo en su casa, lo que la cimbró bastante, pues el sentirse vulnerable y que rompieran su intimidad no es algo que se supere fácilmente por lo que ahora se cuidará más en decir donde esta y en compartir los lugares que visita: “ Pasaré las fiestas en mi país pero ya no quiero decir si estoy fuera de casa o no, porque eso también me marcó”.



Andrea Legarreta aclaró detalles sobre el robo a su casa Televisa 0 Compartir

Hace dos semanas, Legarreta posteó una fotografía donde con una minifalda negra, mostraba sus bien torneadas piernas y que dicha imagen se convirtió en viral. Ante esto la conductora sonriente nos dijo: “Me da mucha risa, porque siempre me ven las piernas, no sé porque ahora se hizo tanto ruido, porque no tiene nada de extraño”.



Andrea iniciará 2018 con mucho ánimo y seguirá, por lo pronto, al frente del programa matutino más visto en la televisión.

También te va a interesar: