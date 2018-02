A Michelle Renaud no le gusta nada que le digan 'señora'

Michelle Renaud, de 29 años de edad, charló en exclusiva con Univision Entretenimiento durante la presentación de su más reciente novela Hijas de la Luna’, donde la vimos acompañada de su esposo Josué Alvarado y su hijo Marcelo: “Claro que siempre están apoyándome y presentes, somos familia”.

Sin embargo, al preguntarle sobre si este proyecto significa su regreso en una nueva etapa como esposa y madre de familia, lo que la convierte en una señora, así reaccionó: “ No, no, no, ¡señora no!, tengo corazón de joven y la vida me trajo un ángel que es mi gran motivación para poder estar en este proyecto”, afirmó, refiréndose a su hijo.





Michelle es una de las actrices que tiene la fortuna de poder llevar a su hijo a las locaciones, a pesar de que la mayoría son en las playas de Sinaloa, México: “Las locaciones de Mazatlán son una belleza, y justamente el otro día le decía yo a Danilo que somos una de las personas más afortunadas que trabajamos en lo que amamos, y Michel Renaud en el mar es otra. Yo no me separo nada de él (de su hijo Marcelo), siempre está donde tiene que estar, que es al lado de mí para que yo pueda ser 'Juana Victoria'”.

“La verdad sí tengo la fortuna, lo agradezco muchísimo a Dios y al cielo, y yo creo que cuando uno hace las cosas con amor, se acomodan para que todo fluya perfectamente bien”. Al preguntarle si planea tener otro hijo con su esposo, respondió: “Ahorita estoy con 'Juana Victoria' (su personaje en ‘Hijas de la Luna’), ¡qué bárbara mana, no puedo con las dos cosas!, hasta me sonrojas”.