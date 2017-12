Michelle Renaud volvió a las telenovelas acompañada de "su más grande amor"

Pero hace unas horas compartió esta imagen para celebrar los 6 meses del amor de su vida: "Hoy mi pedazo de amor cumple 6 MESES!! No puedo creer lo rápido qué pasa el tiempo, lo mucho que se puede amar a alguien y sobre todo como cuando crees que ya no puedes amar más, llega un nuevo día y lo amas el triple! Me tienes perdida de amor por ti MARCELO". Foto: Instagram | Univision

0 Compartir