¡Triángulo amoroso en el Inter: Icardi-Wanda-Brozovic! Renovación, peleas, pedradas… ¿Infidelidad?

La renovación de Mauro Icardi con el Inter ha llegado a niveles de tensión insospechados y ha develado tensiones en el vestidor protagonizados por Wanda Nara, esposa y todavía representante del ariete. Sin embargo, han sido días convulsos, con dimes y diretes en televisión, el retiro de gafete de capitán para el argentino, la no convocatoria a los dos últimos partidos (Liga y Europa League), panfletos repartidos en su contra y lo último: Una supuesta infidelidad de ella con Marcelo Brozovic, compañero neroazzurri.

Todo este lío arrancó cuando Wanda pidió un sueldo estratosférico para su marido (que tiene contrato hasta 2021), el club decidió romper las negociaciones, la pareja ha amagado con emigrar ante supuestas ofertas de clubes como el Barcelona, Real Madrid y Juventus, pero la directiva no cedió a sus pretensiones.

El cuadro neroazzurri decidió quitarle el gafete de capitán a Icardi, el jugador reaccionó con rebeldía y decidió, por cuenta propia, no viajar a Viena para enfrentar al Rapid. Entonces el cuerpo técnico no lo convocó a los más recientes dos juegos. Fue el viernes cuando las alertas se encendieron, luego de que la Gazetta dello Sport informó que el automóvil donde viajaba Wanda Nara recibió una pedrada en el momento que viajaba con sus hijos. Por fortuna no hubo consecuencias.