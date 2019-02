¡Y sin Icardi! El Inter pega primero y consigue vital victoria de visita ante el Rapid de Viena

La novela de Mauro Icardi parece no tener fin. El delantero argentino no quiso viajar a Viena luego de que no se resolviera su renovación de contrato, el Inter decidió quitarle la capitanía y afrontar la ida de los dieciseisavos de final ante el Rapid sin su mejor hombre… En ese momento apareció Lautaro Martínez para asumir el liderazgo que dejó vacante su compatriota tras darle a los neroazzurri una sufrida victoria (0-1).