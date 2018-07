OFICIAL: Real Madrid y Juventus acuerdan el traspaso de Cristiano por 105 millones de euros

"Fue muy bonito jugar en el Real Madrid". Esa fue la frase definitiva. Lo dijo Cristiano Ronaldo al término de la final de Kiev, en dónde el Real Madrid ganó su decimotercera Copa de Europa (quinta del portugués en su cuenta particular, cuarta con el equipo blanco y tercera seguida). Apunten ese registro porque no lo volveremos a ver nunca. Podemos dar otros miles de datos inolvidables con los que el astro portugués ha deleitado a los madrileños. Se va un futbolista irrepetible y todo por el ego mal gestionado de dos personas muy poderosas.

En el Real Madrid lloran en silencio. No con desconsuelo, pero se trata de llanto a pesar de todo. Han perdido a un hombre que les ha garantizado 50 goles por campaña (450 tantos en nueve años). Han dejado escapar a su mina de oro en derechos de imagen. Y todo porque los de Chamartín gestionan su ego de manera pésima. Si escribes algo negativo, es una conjura de la prensa antimadridista mundial. Si es positivo, callan y no otorgan. El caso es no aceptar la crítica. Porque todos saben que esto no hubiera pasado si Florentino hubiera atendido a los deseos explícitos de Cristiano sobre su nómina y demás gestos del club. Sí, es un poco mimado; pero, oye, se trata del mejor futbolista en la historia del club tras Alfredo Di Stéfano.