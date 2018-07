Cristiano Ronaldo dejará el Real Madrid para fichar por la Juventus de Turín a cambio de 100 millones de euros

No iba de farol . Cristiano Ronaldo se despidió en Kiev, tras conquistar la UEFA Champions league ante el Liverpool, la cuarta con el Real, su quinta particular y la tercera consecutiva. Atrás quedan sus innumerables títulos conseguidos con el colectivo e individuales. CR7 se va del Real Madrid como el máximo goleador en la historia del club, logrando anotar 450 goles en 438 partidos durante las nueve temporadas que estuvo con los 'merengues'.

Ronaldo aseguró al equipo merengue 50 tantos de media por año. Una cifra a la que no llegará ningún otro futbolista. Da igual si Florentino ficha a Neymar, Hazard o a ambos, no alcanzarán estos registros . Seguramente, ni sumando los goles que hagan ellos juntos en 9 años lograrán una media tan alta. Es imposible. Cristiano es único. Mejor dicho, fue único para el Real Madrid.

La Juventus ha pescado en agua revuelta. Jorge Mendes llevaba meses sondeando el mercado para encontrar un comprador capaz de abonar 100 millones de euros por el fichaje y pagarle 30 limpios al año al portugués por temporada (con un contrato mínimo de 3 años). El Manchester United no veía clara la operación por el coste. El PSG no podía por el Fair Play financiero. Los parisinos tienen inspectores de la UEFA en cada operación que hacen tras fichar a Neymar y Mbappé el verano pasado. China y Estados Unidos no entraban en la agenda, ya que CR7 quería jugar en un equipo de Europa con aspiraciones a ganar la UEFA Champions League. Su sueño ahora es ganarla con 3 clubes diferentes. Mendes llamó entonces a Giuseppe "Beppe" Marotta, el primer ejecutivo de la Juventus.

Cristiano tomó la decisión el día en el que Florentino le planteó la ansiada renovación con un contrato de 25 millones por temporada más 5 por objetivos. Es decir, el Real Madrid le puso sobre la mesa lo que el astro solicitaba, pero no como él quería. La obsesión de CR7 era equipararse a Messi y Neymar. La propuesta del Real no era exactamente lo mismo. Además, le dieron la opción al portugués de salir del club si alguien traía 100 millones de euros a la mesa (a pesar de que su cláusula es de 1.000 millones). Los directivos blancos pensaban que el gesto sería apreciado, pero generó en Cristiano todo lo contrario. "Si valgo 100 millones es que no me quieren", aseguró Ronaldo.