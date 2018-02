Mourinho cierra la posibilidad de salida de Pogba a Real Madrid

El jugador francés Paul Pogba pudiera entrar en los planes del Real Madrid para la próxima temporada, según publicó este viernes el diario británico The Sun.

Para el 2016, el galo ya estuvo en la órbita de Florentino Pérez. En aquella ocasión, el conjunto merengue perdió el mano a mano con el Manchester United los derechos para hacerse con los servicios del mediocampista por el que terminaron pagándole a la Juventus, 100 millones de euros, más 23 en primas y 15 millones anuales para el jugador.

Pogba se caracteriza por ser un jugador que le gusta desempeñarse por el sector izquierdo de la cancha, lugar en el que le viene ubicando el entrenador del Manchester United, Jose Mourinho, preferiblemente con un sistema 4-3-3.



Grandes responsables: los que tienen en Europa League una tabla de salvación para 2018 Varios de los grandes de Europa tienen en la Europa League su tabla de salvación para esta temporada luego de no brillar en sus ligas o de sufrir grandes decepciones en la Champions League. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Atlético de Madrid asume con intensidad su presencia en Europa League, torneo del que fue campeón en 2012 y que ahora espera volver a tener en sus manos tras la eliminación en Champions. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La decepción para Diego Simeone y sus dirigidos, subcampeones en dos ocasiones de Champions League, se acentúa porque en España su lucha por el título parece lejana ante un dominante Barcelona. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en No obstante, el optimismo en Atlético de Madrid parece ser su carta de presentación con la llegada en el mercado de invierno del atacante Diego Costa para apoyar a un equipo con varias estrellas. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Bajo la batuta del 'Cholo', los jugadores del Atlético de Madrid esperan tener en e esta Europa League su plataforma de salvación de una temporada en la que esperan no irse con las manos vacías. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La vida de Borussia Dortmund en Champions League duró muy poco y su presentación en el torneo del que alguna vez fue campeón fue tan pobre que por poco y ni siquiera llega a Europa League. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sumado a la eliminación de Champions League y a una campaña que lo tiene lejos del título en Alemania, la salida de Pierre Aubameyang fue uno de los duros golpes que sufrió el equipo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El técnico de Borussia Dortmund sabe que en sus manos está recuperar la grandeza que llevó al equipo a ser el único que rompiera la racha de títulos en Bundesliga de Bayern Munich en 2011. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Al menos su lugar en el torneo continental le da un respiro al Borussia Dortmund para mantenerse activo en una temporada en la que está muy lejos del nivel recordado. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Genaro Gatusso es el emblema y técnico de un Milán que dista mucho del que vivió en su época como jugador y ahora no solo está lejos del título en Italia sino que está fuera de torneos continentales. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Milán, cinco veces campeón de Champions League, lleva por fuera de ese torneo varios años e incluso está a más de 30 puntos del liderato, en el séptimo lugar de la Serie A. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Su participación en Europa League parece ser lo más rescatable en el equipo de Milán, que a pesar de su situación podría ver su cupo en Champions si llega a coronars en este certamen. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En una lucha que parece perdida en Italia, MIlán podría remar contra su mala temporada si pesca en Europa League un título aún pendiente en su palmarés. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Arsen Wenger es otro técnico que con Arsenal sufre una dificultad muy grande en la Premier League, donde está lejos de su clasificación a torneos europeos y a casi 30 puntos del líder. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Tras quedarse por fuera de Champions League tras más de una década, Arsenal ha vivido la salida de varias de sus figuras y está en una renovación al interior de un equipo golpeado. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La Europa League ha sido para Arsenal una oportunidad para meterse en una pelea por llegar a una Champions League que de cualquier otra forma parece imposible. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Los 'gunners', uno de los más tradicionales en Inglaterra y Europa, quieren hacerse gigantes entre los más chicos para volver a codearse con lo mejor del Viejo Continente. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Un caso extra aparece con Nápoles, cuya temporada en Italia no es mala pero que podría quedarse con las manos vacías si no aprovecha su presencia en Europa League. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El equipo napolitano es líder en Italia, con un punto de diferencia sobre Juventus, su gran rival que le supo recortar distancia y que amenaza con su sueño de ser campeón a nivel local. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La eliminación de Nápoles de Champions League a costa del paso de Shakhtar Donestk de Ucrania fue un duro golpe al orgullo, el mismo que peligra con Juventus a nivel local. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Por eso la presencia de Nápoles, así como la de otros grandes en Europa League se convierte en una gran oportunidad y responsabilidad para tener una tabla de salvación para este 2018. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

En los últimos partidos de la Premier League, Pogba no ha mostrado su mejor nivel lo cual lo ha relegado al banquillo en reiteradas ocasiones.

En el esquema de Zinedine Zidane, cuenta con Isco Alarcón, un jugador que para muchos ralentiza el accionar del conjunto blanco y que pudiera salir del club en el próximo mercado.

Por el momento, habrá que esperar que sucede con Isco y cuál será su futuro si se mantiene en el Real Madrid o se marcha.

De Pogba, Jose Mourinho, técnico del Manchester United, habló en rueda de prensa este mismo viernes y de forma contundente.



"Es una gran mentira eso de que nuestra relación no es buena. Es otra gran mentira eso de que no nos hablamos, y es una mentira grande también cuando se dice que no está contento con la posición en la que juega ni con la dinámica del equipo", zanjando cualquier posibilidad de salida de los ‘Red Devils’.

"¿Saben cuál es el sistema favorito de Paul? El 4-3-3. ¿Saben cuál es la posición favorita de Paul en el 4-3-3? A la izquierda. A algunos de los comentaristas deportivos en este país les pagan millones, así que les pido que no digan más mierdas", sentenció Mourinho.

Tras lo dicho por el portugués, quizás Pogba no sea el nuevo fichaje del conjunto merengue pero queda abierta la posibilidad de nuevos movimientos para la próxima temporada en el Real Madrid.



publicidad