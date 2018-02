El entrenador francés prefiere no hablar de su futuro como entrenador y enfocarse en sacar al Real Madrid de la maa racha.

Zidane y la eliminatoria ante el PSG: "No es una final para mí; mi futuro no me importa"

El francés negó que el choque en Champions League no sea la última opción de campeonato, haciendo un lado su futuro como entrenador del Madrid.

