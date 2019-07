Lionel Messi: "Creo que la Copa América está armada para Brasil"

Lionel Messi sigue sin pelos en la lengua. Después de criticar el accionar arbitral el martes pasado en contra del VAR por los dos penales que no señalaron contra Brasil, este sábado el jugador manifestó todavía su desacuerdo tras la expulsión ante Chile .

“Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de esta falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa; nos nos dejaron estar en la Final. La corrupción, los árbitros y todo eso no permite la gente disfrute del futbol, del show y lo arruina un poco.

El astro del Barcelona no tuvo miramientos para asegurar que todo está hecho para que Brasil sea el campeón de la Copa América.

“Creo que no hay duda, creo que está armada para Brasil. Ojalá el VAR y los árbitros no tengan nada que ver en esta Final y pueda competir porque tiene equipo para hacerlo, pero lo veo difícil”.

Messi compartió que el árbitro Mario Díaz del Vivar , paraguayo, externó que era abierto al diálogo, cosa que no pasó cuando lo expulsó.

“Antes de empezar me dice que soy un árbitro que me gusta hablar mucho, espero que nos llevemos bien y manejemos tranquilo el partido y a la primera me echa”.