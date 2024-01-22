Caldos y sopas: 3 recetas sabrosas y fáciles de preparar para combatir el frío

Video 8 sopas y cremas calientitas y deliciosas para los días fríos

Es común que en días fríos busquemos comidas y bebidas calientitas para reconfortar el cuerpo. Un buen plato caliente de una sopa, crema o caldo son la salvación para entrar en calor. Además, son ricos en nutrientes, lo que los hace perfectos para reforzar el sistema inmunológico y darte más energía cuando baja la temperatura. Son tan versátiles que puedes incorporarle ingredientes saludables como verduras, semillas, jengibre entre otros.

Si no eres experta o experto en la cocina, te decimos cómo prepararlos? Te sorprenderá lo fáciles y rápidas que son. Te hemos preparado una guía con recetas paso a paso y videotutoriales para que prepares sopas caseras de pollo, camarón y papa con tocino para decirle adiós al frío. ¡Seguro te encantarán!

¿Cómo preparar caldos, cremas y sopas? Recetario con videos paso a paso

1. Caldo de pollo con aguacate y limón



Este caldo de pollo lleva la sopa tradicional a otro nivel con aguacate fresco y un toque de limón. Es reconfortarte y llena de sabor.

Video Receta de caldo de pollo con aguacate y limón, infalible para combatir el frío



Para prepararla necesitarás:





Aceite vegetal - 2 cdas.

Dientes de ajo - 2 (cortados en cuadros pequeños)

Jalapeños - 2 (desvenados y corados en cuadros pequeños)

Cebolla - 1 taza (cortada en cuadros)

Tomatillos - 2 (cortados en cuadros)

Agua - 2 tazas

Comino - 1/2 cucharada

Sal y pimienta al gusto

Caldo de pollo - 1 cubo

Pechuga de pollo - 1 partida por la mitad sin hueso y sin piel

Cilantro - 1/3 de taza picado

Jugo de limón - 3 cdas.

1 aguacate

Inicia poniendo en una olla caliente el aceite vegetal. Incorpora el ajo y fríelo. Después agrega los jalapeños y la cebolla (si tienes problema para cortarla consulta: ¿Cómo cortar cebolla sin llorar? Esta es la técnica que usan los profesionales). Mezcla todos los ingredientes y deja cocinar por cuatro minutos.

Incorpora el agua, tomatillos, comino, el cubo de caldo de pollo y sazona con sal y pimienta al gusto. Pon las pechugas dentro del caldo. Tapa tu olla y deja cocinar por unos 20 minutos aproximadamente.

Después debes retirar las pechugas y deshebrarlas. No las reserves, vuelve a colocar el pollo deshebrado en el caldo y agrega el cilantro y jugo de limón.

Sirve tu caldo caliente y decora con aguacate.

2. Crema de papa con tocino



No vamos a mentir, el tocino es irresistible y en combinación con la papa podemos disfrutar de una deliciosa crema. Perfecta para esos días en las que necesitas comer algo más sustancioso, su aroma y textura le dan un toque único a este platillo.

Video Receta de crema de papa con tocino: deliciosa y energética



Ingredientes:





Tocino picado - 1/2 onza

Mantequilla - 1 cda.

Papas - 2 (cortadas en cuartos)

Poro - 1/2 taza (picado finamente)

Ajo - 1 diente (picado)

Crena agria o ácida - 1 taza

Agua - 2 tazas

Ralladura de naranja - 1 cdita.

Ralladura de jengibre - 1 cdita.

Caldo de vegetales - 1 cubo

Sal y pimienta

Cilantro picado

Modo de elaboración:

Cocina el tocino hasta que se dore, retira del guego y resérvalo. Después en una olla agrega la mantequilla y cuando comience a derretirse agrega la papa, el poro y el ajo. Mézcla y déja cocinar por unos 5 minutos.

Agrega la crema, el agua y las ralladuras de naranja y jengibre. Luego incorpora el cubo de caldo de vegetales y sazona con sal y pimienta al gusto. Deja cocinar por 15 minutos.

Retira del fuego. Licúa y sirve. Decora con tocino y cilantro.

3. Caldo rojo cremoso de camarón con verduras y chipotle

Para tener energía en esas tardes frías, no hay nada mejor que comer un caldo de camarón. Esta receta combina camarones, verduras y el sabor ahumado del chipotle. En definitiva es una opción ideal para los amantes de los mariscos y sabores intensos.

¿Te animas a prepararlo? Te dejamos el videotutorial con la receta paso a paso a continuación:

Video Receta de caldo rojo cremoso de camarón con verduras y chipotle



Cada una de estas recetas de caldos, sopas y cremas es una opción fantástica para combatir el frío y disfrutar de una comida casera y nutritiva.

Ya sea que prefieras los sabores clásicos o algo más exóticos hay una receta para todos los gustos. No olvides checar nuestro recetario en video de caldos, cremas y sopas al inicio de este artículo.

¡Anímate a preparar estas recetas saborosas y fáciles!

