Caldos y sopas: 3 recetas sabrosas y fáciles de preparar para combatir el frío
Estos caldos, cremas y sopas te calentarán el corazón y el cuerpo en días fríos. Aprende a preparar un caldo de pollo con limón y aguacate, una crema de papa con tocino o un caldo cremoso de camarón con verduras con nuestros videotutoriales paso a paso
Es común que en días fríos busquemos comidas y bebidas calientitas para reconfortar el cuerpo. Un buen plato caliente de una sopa, crema o caldo son la salvación para entrar en calor. Además, son ricos en nutrientes, lo que los hace perfectos para reforzar el sistema inmunológico y darte más energía cuando baja la temperatura. Son tan versátiles que puedes incorporarle ingredientes saludables como verduras, semillas, jengibre entre otros.
Si no eres experta o experto en la cocina, te decimos cómo prepararlos? Te sorprenderá lo fáciles y rápidas que son. Te hemos preparado una guía con recetas paso a paso y videotutoriales para que prepares sopas caseras de pollo, camarón y papa con tocino para decirle adiós al frío. ¡Seguro te encantarán!
¿Cómo preparar caldos, cremas y sopas? Recetario con videos paso a paso
1. Caldo de pollo con aguacate y limón
Este caldo de pollo lleva la sopa tradicional a otro nivel con aguacate fresco y un toque de limón. Es reconfortarte y llena de sabor.
Para prepararla necesitarás:
- Aceite vegetal - 2 cdas.
- Dientes de ajo - 2 (cortados en cuadros pequeños)
- Jalapeños - 2 (desvenados y corados en cuadros pequeños)
- Cebolla - 1 taza (cortada en cuadros)
- Tomatillos - 2 (cortados en cuadros)
- Agua - 2 tazas
- Comino - 1/2 cucharada
- Sal y pimienta al gusto
- Caldo de pollo - 1 cubo
- Pechuga de pollo - 1 partida por la mitad sin hueso y sin piel
- Cilantro - 1/3 de taza picado
- Jugo de limón - 3 cdas.
- 1 aguacate
Inicia poniendo en una olla caliente el aceite vegetal. Incorpora el ajo y fríelo. Después agrega los jalapeños y la cebolla (si tienes problema para cortarla consulta: ¿Cómo cortar cebolla sin llorar? Esta es la técnica que usan los profesionales). Mezcla todos los ingredientes y deja cocinar por cuatro minutos.
Incorpora el agua, tomatillos, comino, el cubo de caldo de pollo y sazona con sal y pimienta al gusto. Pon las pechugas dentro del caldo. Tapa tu olla y deja cocinar por unos 20 minutos aproximadamente.
Después debes retirar las pechugas y deshebrarlas. No las reserves, vuelve a colocar el pollo deshebrado en el caldo y agrega el cilantro y jugo de limón.
Sirve tu caldo caliente y decora con aguacate.
2. Crema de papa con tocino
No vamos a mentir, el tocino es irresistible y en combinación con la papa podemos disfrutar de una deliciosa crema. Perfecta para esos días en las que necesitas comer algo más sustancioso, su aroma y textura le dan un toque único a este platillo.
Ingredientes:
- Tocino picado - 1/2 onza
- Mantequilla - 1 cda.
- Papas - 2 (cortadas en cuartos)
- Poro - 1/2 taza (picado finamente)
- Ajo - 1 diente (picado)
- Crena agria o ácida - 1 taza
- Agua - 2 tazas
- Ralladura de naranja - 1 cdita.
- Ralladura de jengibre - 1 cdita.
- Caldo de vegetales - 1 cubo
- Sal y pimienta
- Cilantro picado
Modo de elaboración:
Cocina el tocino hasta que se dore, retira del guego y resérvalo. Después en una olla agrega la mantequilla y cuando comience a derretirse agrega la papa, el poro y el ajo. Mézcla y déja cocinar por unos 5 minutos.
Agrega la crema, el agua y las ralladuras de naranja y jengibre. Luego incorpora el cubo de caldo de vegetales y sazona con sal y pimienta al gusto. Deja cocinar por 15 minutos.
Retira del fuego. Licúa y sirve. Decora con tocino y cilantro.
3. Caldo rojo cremoso de camarón con verduras y chipotle
Para tener energía en esas tardes frías, no hay nada mejor que comer un caldo de camarón. Esta receta combina camarones, verduras y el sabor ahumado del chipotle. En definitiva es una opción ideal para los amantes de los mariscos y sabores intensos.
¿Te animas a prepararlo? Te dejamos el videotutorial con la receta paso a paso a continuación:
Cada una de estas recetas de caldos, sopas y cremas es una opción fantástica para combatir el frío y disfrutar de una comida casera y nutritiva.
Ya sea que prefieras los sabores clásicos o algo más exóticos hay una receta para todos los gustos. No olvides checar nuestro recetario en video de caldos, cremas y sopas al inicio de este artículo.
¡Anímate a preparar estas recetas saborosas y fáciles!
