4 tips para cocinar hamburguesas de carne que no se encojan y queden muy jugosas

No importa si cocinas tus hamburguesas en la parrilla, horno o sartén, lo cierto es que todos preferimos una carne tierna y jugosa. Pocas cosas nos molestan tanto como morder carne de hamburguesa dura y seca y, para colmo, ¡pequeñita!

Por ello, te traemos estos tips para que tus hamburguesas no se encojan, queden perfectas y muy jugosas

4 consejos que sí funcionan para que tus hamburguesas no se encojan al cocinarlas

1. No uses carne muy magra



El mejor tip para una hamburguesa perfecta es elegir muy bien el tipo de carne que utilizas. Ten en cuenta que una de las características de la carne de hamburguesa es que sea jugosa cuando la mordemos, y eso no se consigue usando carne demasiado magra.

Para que quede perfecta y sabrosa lo recomendable es prepararla con carne molida que tenga un 80% de carne y 20% de grasa. Este porcentaje ayudará a que mantenga su estructura y bien hidratada.

Imagen Thinkstock

2. No toques demasiado la carne



Este es uno de los errores más comunes al cocinar hamburguesas. Manipular demasiado la carne puede cambiar su textura. Cuando mezclas o amasas en exceso, la carne se compacta y es más probable que se encoja al cocinarla.

Para evitarlo, toca lo menos posible la carne. Integra los ingredientes y forma las hamburguesas con suavidad y sin presionar demasiado.

3. Haz un orificio en la hamburguesa



¿Alguna vez has cocinado hamburguesas que se encogen a casi la mitad de su tamaño, o que se les forma una cúpula en el medio? Esto sucede porque no le haces un orificio en el centro.

Este simple truco te ayudará a que la carne se cocine uniforme y evitará que se abulte en el centro. También evitará que se encoja. La hamburguesa se expandirá hacia el centro mientras se cuece y mantendrá un tamaño regular.

Imagen thinkstock

4. No aplastes la hamburguesa con una espátula



Aunque lo vemos todo el tiempo en las películas, aplastar la hamburguesa con una espátula mientras la cocinas es lo contrario de lo que realmente necesita tu hamburguesa.

Porque cuando la aplastas haces que los deliciosos jugos se escapen, haciendo no solo que quede seca y dura, sino que además se encoja.

Técnicas de cocción de hamburguesas

Para cocinar las hamburguesas, usa una parrilla o sartén a temperatura media-alta. Esto asegurará que se forme una buena corteza en el exterior y sellará los jugos. Cocina de cada lado entre 3 y 4 minutos para un término medio.

Además de evitar que se encojan, hay otros factores que debes considerar para lograr la hamburguesa perfecta:





Sazonar la carne mucho antes de ponerla en a cocer puede extraer su humedad natural, causando que las hamburguesas se sequen. Sazona justo antes de ponerla en el sartén o grill.

Saca la carne del refrigerador y déjala reposar a temperatura ambiente durante unos minutos antes de cocinarla. Esto ayudará a que su cocción sea uniforme.

Para asegurarte de que las hamburguesas estén bien cocidas, usa un termómetro de cocina. La temperatura interna debe ser de al menos 160°F para una cocción completa.

Ahora que conoces estos tips para hacer hamburguesas, pruébalos haciendo una clásica hamburguesa americana.

