Joven de 15 años resulta herida en tiroteo en la preparatoria Italy en el norte de Texas

Una adolescente de 15 años resultó herida el lunes en la mañana en la preparatoria Italy, en el norte de Texas, luego un tiroteo en la cafeteria del plantel iniciado presuntamente por un estudiante de 16 años, que fue detenido, señalaron el lunes las autoridades.

La víctima fue trasladada desde el poblado en el condado Ellis hasta al hospital Parkland en Dallas.

Los estudiantes fueron mudados a otra instalación mientas se investiga la situación, pero se esperaba que pronto se reunieran con sus familiares en la primaria del distrito, indicó el superintendente Lee Joffre, en una rueda de prensa transmitida por el Waxahachie Daily Light.

"Es un momento muy difícil para nuestra comunidad", señaló el funcionario, quien no dio más detalles del estado de salud de la joven herida.





Se enviará consejeros a la escuela para apoyar a los estudiantes a procesar el incidente, dijo Joffre.

La oficina del sheriff confirmó el tiroteo en un tuit enviado a cerca de las 9:00 am.



UPDATE:The kids are being moved, under guard to the dome as the investigation continues. SHOOTER IS IN CUSTODY.

