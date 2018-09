Frente frío traerá tormentas y posibles inundaciones repentinas a Dallas-Fort Worth

Las precipitaciones podrían acumular entre dos y tres pulgadas e incluso más en algunas áreas aisladas que ya han recibido fuertes lluvias en los últimos días. No se espera que haya un tiempo severo, excepto las inundaciones repentinas.

VIERNES: Lluvias y tormentas llegarán a Dallas-Fort Worth a partir de las 2:00 pm y hasta las 3:00 am. No habrá una lluvia constante pero las tormentas no serán tan aisladas como en los últimos días. Las mayores precipitaciones podrían registrarse entre 6:00 y 8:00 pm.