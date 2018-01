Una madre de 37 años se convierte en la víctima mortal más joven de la gripe en Dallas

Una madre del norte de Texas se convirtió en la víctima más joven de la temporada de la gripe que golpea la zona durante estos tiempos invernales.

Nita Negrete, una residente de 37 años de Oak Cliff, empezó con una tos leve la noche de Navidad pero murió este miércoles tras sufrir varias complicaciones, reportó el Dallas News.

"Todos estábamos aquí solo riendo, contando recuerdos y cosas así, y de repente ella se enfermó", recordó Jazmyn Garza, sobrina de Negrete, en entrevista con WFAA-TV.

Negrete es una de las 11 personas que han muerto por complicaciones de la gripe en el condado de Dallas esta temporada, de acuerdo con el Departamento de Servicios Humanos y de Salud (HHS) del condado de Dallas. Las otras víctimas tienen edades entre los 59 y los 98 años.

La esposa y madre de tres hijos inicialmente no le prestó mucha atención a la tos, pero dos días después decidió ir al hospital, contó su madre Josie Garza.

"Ella estaba tosiendo", explicó Garza. "Me dijo, 'Mamá, ¿sabes qué? Esta tos no parece tan grave. Pero creo que esta tos me va a matar, porque algo no es común'".

En el hospital le hicieron las pruebas y dio positivo con la gripe. Los familiares dijeron que los médicos la enviaron a casa con medicamentos. Sin embargo, dos días después, Negrete tuvo que regresar para ser atendida nuevamente porque su condición estaba empeorando.



"Fue la gripe", dijo Jazmyn Garza. "Luego se convirtió en neumonía”.

Los familiares de Negrete dicen que pasó varios días conectada a las máquinas mientras los médicos trataban la enfermedad. La familia tiene planeada su despedida para este lunes 8 de enero en el Laurel Land Funeral Home en Dallas.

El entierro está programado para el miércoles 10 de enero.

El HHS del condado de Dallas recomienda que los residentes del condado se vacunen contra varios tipos de gripe, o influenza, en la clínica de inmunización de adultos en 2377 N. Stemmons Freeway en la ciudad de Dallas.