Con su campaña, Charlotte y Dave Willner triplicaron en menos de dos semanas el presupuesto anual de la organización de aseroría legal y apoyo a inmigrantes RAICES -Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services-, con sede en San Antonio. El año pasado el grupo cerró 51,000 casos migratorios en el estado, de acuerdo con su sitio web.

La campaña de los Willner ha sido sin precedentes en la plataforma de Facebook para recaudación de fondos lanzada en el 2015, pero no está lejos de ser la única que busca ayudar a niños y padres inmigrantes. En las últimas dos semanas, por ejemplo, se han lanzado 60,000 campañas y botones de recaudación en la red social a beneficio de organizaciones como RAICES, American Civil Liberties Union, Kids in Need of Defense, the Texas Civil Rights Project y otras que abogan por los inmigrantes, señaló la gerente de comunicaciones Roya Winner en un correo enviado a Univision Noticias. Han reunido más de 25 millones de dólares.