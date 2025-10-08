Siete cosas que debes saber sobre los neumáticos de tu vehículo para conducir seguro

Cuidar los neumáticos de tu auto no es solo cuestión de estética ni de evitar gastos imprevistos es una cuestión primordial de seguridad.

Toma nota de estos 7 puntos clave que debes saber y que te serán de gran ayuda antes, durante y después de cada recorrido a bordo de tu vehículo.

1. Los neumáticos gastados son un riesgo en terreno mojado

En general, los neumáticos "viejos" son un peligro para cualquier terreno.

Aunque, conducir con neumáticos desgastados en carreteras mojadas es más riesgoso porque aumenta en un 43% la distancia de frenado. Esto significa que, cuando un auto con llantas nuevas ya se detuvo, uno con ruedas al límite o desgastadas sigue avanzando hasta 40 millas por hora, incluso después de que hayas frenado, según la Asociación Estadounidense de Automovilistas (AAA).

2. El estado de las ruedas afecta cada maniobra

Además de que tardan más en frenar, los vehículos con neumáticos en mal estado pierden capacidad de control: hasta un 33% menos en autos y un 28% menos en camiones ligeros. Cuando hay lluvia, esto puede hacer más difícil esquivar obstáculos o mantener el rumbo en una curva. Es posible que seas un conductor experimentado y con habilidades, pero aun así, los neumáticos con fallas también te hacen fallar.

3. Rotar los neumáticos extiende su vida útil

La rotación es clave para un desgaste uniforme. Todos los manuales de propietarios la recomiendan, pero pocos conductores la hacen con disciplina. La regla general es rotarlos cada 5,000 a 8,000 millas o bien cada 6 meses. El patrón dependerá de si tu auto es de tracción delantera, trasera o integral. Si no tienes conocimiento al respecto, es recomendable acudir con expertos.

5. Mantener la presión correcta es vital

AAA recomienda revisar la presión de los neumáticos al menos una vez al mes, ya que en promedio pierden 1 libra por pulgada cuadrada de presión cada 30 días, y la pérdida se acelera con los cambios de temperatura. Un neumático mal inflado no solo se desgasta más rápido: también aumenta el riesgo de accidente y reduce la eficiencia de combustible.

6. Cuidar los neumáticos a través de la buena conducción

Cuando la lluvia aparece, es fundamental ajustar tu conducción y con ello el control de los neumáticos: Disminuye la velocidad y evita giros bruscos. Incrementa la distancia con el vehículo de adelante. Puedes imaginar cómo están respondiendo los neumáticos a cada una de las indicaciones que les das a través del volante.

7. Saber cambiar una llanta puede salvarte en carretera

En una emergencia, contar con el conocimiento básico para cambiar un neumático es indispensable. El proceso adecuado incluye pasos como: estacionar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia, usar el freno de mano, colocar el gato en la muesca indicada, aflojar las tuercas antes de elevar el auto, montar el repuesto y asegurarte de que quede bien inflado.

Los neumáticos pueden parecer un detalle menor, y en realidad son un componente de seguridad crítica. Revisarlos, rotarlos y mantener la presión adecuada puede evitar accidentes, gastos innecesarios y sustos en carretera.

No los descuides: un poco de atención preventiva puede hacer una gran diferencia en tu seguridad y la de los demás.