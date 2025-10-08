Autos eléctricos: ¿son una buena opción después de la cancelación del incentivo fiscal federal?

En Estados Unidos existen diversas opciones de autos eléctricos nuevos y de segunda mano que combinan rendimiento, autonomía y diseño. Entre los modelos más populares se encuentran el Hyundai Ioniq 5, Audi e-tron GT, Tesla Model 3 y Cadillac Lyriq .

Sin embargo, esta popularidad no es sinónimo de calidad y seguridad, pues el Cadillac Lyriq es considerado por muchos como poco fiable . Mientras que el Tesla Model 3 en versión de autopiloto ya enfrenta un juicio por fallas en su funcionamiento. Pese a estos eventos, se trata de un mercado creciente que ofrece amplia variedad de estilos y precios.

Incentivos que fomentan el uso de autos eléctricos

Además, el gobierno federal ofrece incentivos tributarios de hasta $7,500 para vehículos eléctricos nuevos y hasta $4,000 para usados bajo el programa Crédito para Vehículos Limpios 2025 , siempre que se cumplan ciertos requisitos de fabricación y batería, lo que representa un beneficio especialmente importante para hispanos y demás compradores en EEUU.

Sin embargo, es importante mencionar que este incentivo llegará a su fin el próximo 30 de septiembre, luego de que el Congreso desapareciera los incentivos fiscales federales para los vehículos eléctricos, a través de la ley de recortes masivos de impuestos y gastos del presidente Donald Trump.

Así que los compradores tienen hasta el último día de septiembre para recurrir a los créditos fiscales federales para vehículos eléctricos antes de que se cancelen.

Por qué sí y por qué no: ¿Los autos eléctricos son una buena opción?

Aun con la eliminación de los incentivos fiscales, los autos eléctrico podrían considerarse como una buena opción por estos motivos:

Conducir un vehículo eléctrico a largo plazo sigue siendo menos contaminante que un auto de gasolina.

A largo plazo el usuario paga menos porque cuesta menos cargar combustible y casi no requiere mantenimiento .

Los vehículos eléctricos ya son inherentemente mucho más eficientes, según expertos .

Aunque también hay algunos aspectos negativos:

Fabricar un vehículo eléctrico suele ser más contaminante que fabricar uno tradicional de gasolina.

Desde octubre ya no habrá créditos fiscales para la compra de estos vehículos.

El precio de un vehículo eléctrico nuevo en Estados Unidos es más alto que el de un auto nuevo promedio de gasolina.