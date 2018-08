“El señor le decía que te pasa? dejate....y ella le decía no, déjeme, suélteme..me da un coraje”, relató Alarcón sobre lo que le contó su hija de cómo ocurrieron los hechos. “La niña me llamó ayer llorando me dice que está desesperada y que ya no la miran igual”.

Esta madre teme que el abuso haya sido peor y que su hija tema decirle la verdad por su reacción. “Dice que no quiere que me enferme, [me dice] cuando este contigo voy hablar, me esta dando una señal, por eso no tengo paz, les exijo que entreguen a mis hijos”, enfatizó Alarcón.