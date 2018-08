La abogada Esperanza Franco dijo a Univision Noticias que en septiembre de 2017 empezó a trabajar con Florence Immigrant and Refugee Rights Project , una organización sin fines de lucro que ofrece servicios legales gratuitos a inmigrantes en centros de detención en Arizona con el equipo legal que ofrece asesoría a detenidos mayores de 18 años. Aseguró que alcanzó a tener hasta 40 casos de inmigrantes.

“Cuando estaba trabajando para el proyecto Florence, en diciembre del año pasado les pedí que si me podían patrocinar para una visa de trabajo, sobretodo porque el contrato que había firmado con ellos era de dos años”, relató Esperanza, quien djo que en ese momento le dijeron que la iban a patrocinar e incluso contrataron a un abogado para que comenzara el trámite.

“Lo que pasó es que en vez de aplicar para una visa de trabajo, que no tuviese ningún limite de plazas, lo que hicieron fue ponerme en una lotería aleatoria, les dije que eso realmente era muy arriesgado”, contó Franco quien dijo sentirse "traicionada por la ironía y la hipocresía de una organización cuya misión es asegurarse que los inmigrantes sean tratados justa y humanamente”.

Así mismo, indica que “desafortunadamente, la solicitud de visa H-1B patrocinada por FIRRP no fue seleccionada por el gobierno. Esta fue una decisión del gobierno, algo con lo que no tuvimos nada que ver”.

El hecho es que ahora Franco tiene hasta el 10 de septiembre para salir voluntariamente de EEUU. Si no lo hace queda susceptible a ser detenida y deportada.

Competencia por visas

Plan B

Según Franco, los directivos de la organización le dijeron que no se preocupara porque tendrían “un plan B”, de no ser seleccionada tendrían listos los documentos para patrocinar la visa de trabajo (H-1B cap exemp status que se otorga para organizaciones no lucrativas que tienen lazos con instituciones educativas).