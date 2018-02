“Nos dijo que no habláramos español": clientes de gasolinera en Arizona denuncian maltrato

TUCSON, Arizona. - Una mujer hispana denunció en una su página de Facebook que junto a un grupo de amigos hispanos fueron víctimas de discriminación por la empleada de una estación de gasolina en Tucson, Arizona, que les pidió no hablar español en la tienda.

Guadalupe López es parte de un grupo de amigos de Facebook llamado 'Fuerza Acción' en Tucson y este viernes 16 de febrero salieron para celebrar el Día de San Valentín.

“Andábamos celebrando el día de la amistad, entonces llegamos a esta gasolinera, riéndonos, haciendo barulla pero tranquilos y esta persona desde que entramos nos dijo bruscamente que nos calláramos”, relató López a Univisión Noticias.

Según su versión, la empleada de la gasolinera les dijo “cállense aquí no es el party”, López mencionó que le contestó que no tenían por qué callarse porque como clientes tienen derecho a conversar y usar el baño.

"Podemos negarle el servicio a cualquiera", dijo la empleada en inglés en el video.

“Ella nos aplaude y dice se me van de aquí, no van a usar el baño o le hablo a la policía, entonces le dije que hablara porque no estábamos haciendo nada malo”, comentó López. “Nos dijo que no habláramos español porque él no entendía, refiriéndose al muchacho que estaba en el mostrador”.



En publicación se observan dos videos donde la mujer está sosteniendo la puerta del baño y hace una llamada presuntamente a la policía. Los afectados afirman que ellos entendieron que dijo “Brown people” (gente de color). Sin embargo, en el audio se entiende crowd of people (un grupo de personas).

La corporación Shell a través de un comunicado señaló que “el respeto es un valor central y es primordial proporcionar a todos los clientes un servicio superior. Nos tomamos este tema muy en serio. Hemos llevado a cabo una investigación y el asunto ha sido cerrado. Es política de la tienda proporcionar un servicio de calidad a todos los clientes”.

No dieron a conocer el resultado de la investigación.

