El reclamo a viva voz que un grupo de inmigrantes llevó al Capitolio de Nueva York

Twitter: Make the Road New York

Miembros de la comunidad inmigrante cargan un cheque simbólico que le entregaron a una portavoz de la oficina del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para llamar la atención sobre las contribuciones de los indocumentados al estado. Twitter: Make the Road New York

ALBANY, Nueva York. - El señor con una gorra de un equipo de hockey fue uno de los primeros en llegar a las oficinas de la organización proinmigrante Make the Road en Bushwick, Brooklyn. Se llama Rafael Carrera. Es guatemalteco, tiene 74 años. Es residente, y ahora espera solicitar la ciudadanía.

"De puro dejado fue que no solicité la ciudadanía antes de las elecciones. Me arrepiento tanto", dice.

Sentado a mi lado en un bus que lo llevaría a él y a cerca de 80 inmigrantes al Capitolio estatal en Albany, me comenta casi con urgencia que le queda poco tiempo y que por eso apoya las luchas de los jóvenes indocumentados para que puedan progresar en el país al que él llegó hace 28 años.

"Yo ya voy a la tumba. Esto lo hacemos por los que vienen, los que están creciendo, para que no atraviesen por peligros o los deporten", anunció Carrera más tarde al pedir un turno al micrófono en el bus que luego escucharía consignas y canciones para animar el camino.

Convocados por Make the Road, inmigrantes como Carrera fueron rumbo a Albany una semana atrás para pedir ante el Capitolio desde la aprobación en el estado de licencias de conducir para indocumentados y del Dream Act hasta que se limite la cooperación entre agencias del estado y locales y las autoridades migratorias.

Esos reclamos son parte de lo que esta organización ha agrupado en lo que llama la "agenda de oportunidades para inmigrantes", una serie de iniciativas que procuran la protección de familias inmigrantes en el estado de Nueva York.



publicidad

"Vamos a motivarnos para un día fuerte, de lucha", dijo Ángel Vera, uno de los organizadores de Make the Road. Llevaba un acordeón y así entre coros y vítores, animaba a los pasajeros.

Es Vera quien sin cansarse, motivaba a la fuerza en la repetición como un mantra de que " No somos uno, no somos 100, somos millones, cuéntanos bien".

Para esta organización y sus miembros, la retórica de apoyo a los indocumentados -y a los inmigrantes en general- no es suficiente. "En estos momentos de crisis, los inmigrantes neoyorquinos necesitan acciones concretas que los protejan", planteaba Make the Road en un comunicado de cara al viaje. Y ahora movilizan a la comunidad con una fecha en mente: el plazo de las discusiones del presupuesto estatal y que haya cabida para más recursos para los indocumentados.

"Estamos cerca de que se finalicen las discusiones del presupuesto estatal, y en Nueva York, la mayoría de la legislación que pasa o no pasa, usualmente ocurre dentro del presupuesto", les dice Daniel Altschuler, uno de los organizadores en Make the Road, a los pasajeros del bus que en casi tres horas de trayecto dejó atrás vistas de cinco venados y mucha nieve y hielo acumulado de la pasada tormenta.

La fecha pico para ese presupuesto es alrededor del 1 de abril, cuando comienza el nuevo año fiscal.

El pedido de acciones concretas

Ricardo Aca ("como DACA sin d", me dice al identificarse) es un dreamer de 26 años que fue a Albany para expresar la necesidad de que tras años de lucha, finalmente se apruebe el Dream Act y de que la comunidad indocumentada tenga más apoyo y por ende, menos miedo ante las políticas migratorias de Donald Trump.



publicidad

"A mi mamá le da miedo hacer cosas normales como ir al supermercado, ir a la lavandería, caminar a nuestro perro y entonces creo que lo más importante es que luchemos por nuestros padres para que se sientan seguros otra vez", comparte.

Hace 11 años Aca llegó desde México y hoy estudia en Baruch College con aspiraciones de, en el futuro, devolverle algo a la comunidad; "en la misma forma que me han ayudado", afirma al abrirse paso por los pasillos del Capitolio.

Fue en esos pasillos que este grupo de inmigrantes entregó un cheque simbólico por 40 mil millones de dólares como una forma de llamar la atención sobre las contribuciones de la comunidad indocumentada al estado de Nueva York.



Convocados por @MaketheRoadNY, miembros de la comunidad resaltan las contribuciones de los indocumentados cerca de la oficina de @NYGovCuomo pic.twitter.com/j9V29kVG9B — Carmen Graciela Díaz (@Carmen7Graciela) March 22, 2017



" Aquí estamos y no nos vamos y si nos echan, nos regresamos" así como la combatividad de " El pueblo unido, jamás será vencido" retumbaron en el Capitolio. Los ensayos en el autobús rindieron su efecto.

Más adelante, los jóvenes del grupo se tumbaron al piso y "se hicieron los muertos", para pedir apoyo por el Dream Act, esa búsqueda por acceso igualitario a la universidad para estudiantes indocumentados.



publicidad

" Empecé a luchar por el Acta del Sueño en el estado desde que empezó esta lucha en 2011. Desde entonces hemos recibido la misma respuesta de los senadores de decir 'no' a los soñadores y negarles la oportunidad de una educación", manifestó Antonio Alarcón, un dreamer que estudia cine y ciencias políticas y quien aspira que la lucha de seis años se materialice pronto.

Ya de regreso, y un poco entre el cansancio de la jornada, la organizadora Adilka Pimentel y Altschuler tomaron el microfóno para tomar el pulso de los viajeros y reflexionar sobre la lucha de la que piden no cansarse.

"Nosotros por años hemos pasado la propuesta del Dream Act en la asamblea estatal. ¿Acaso el gobernador ha trabajado duro para convertirlo en ley? No. Le visitamos y ahora llamaremos para que pasen el Dream Act", pidió Altschuler al invitar a que marcaran el 518-474-8390, número de la oficina del gobernador Andrew Cuomo.

Rafael Carrera, como otros, intenta dormir un poco en el bus. Pero los que toman el microfóno buscan animar la lucha por los derechos de los inmigrantes, una lucha que, a juicio de ellos, no puede frenarse.

Plácida Rodríguez, otra de las organizadoras de Make the Road, dio las gracias a los que llegaron hasta Albany, sobre todo por las bajas temperaturas de aquel día. "Nosotros somos parte de un movimiento que está luchando por igualdad y justicia. Si nosotros no luchamos, si no nos sacrificamos, sabemos que esto no va a salir bien", se despidió Rodríguez.



publicidad

Cerca de media hora después, el bus llegó a Brooklyn. "Hasta la próxima", se dijeron adiós algunos, convencidos de que en efecto, quedan más acciones como esta y algunas a puerta cerrada, que buscan adelantar los derechos de su comunidad.

Vea también: