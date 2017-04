"Vamos tras ustedes": la amenaza de Jeff Sessions a la pandilla MS-13 en Long Island

LONG ISLAND, Nueva York. - Antes que el fiscal general Jeff Sessions se reuniera este viernes en Long Island con autoridades federales, estatales y locales para discutir la violencia de las pandillas en esa área, decenas de manifestantes lo esperaban con consignas y letreros que expresaban su descontento con lo que consideran su retórica antiinmigrante.

La visita de Sessions a Central Islip, invitado por el congresista Pete King, se produce tras el hallazgo de cuatro cadáveres el 12 de abril, en un crimen que la policía ha relacionado a la MS-13. Fue así como desde el edificio federal, abordó maneras sobre cómo erradicar la violencia de esta pandilla y los esfuerzos para reestablecer la seguridad pública.



"Tengo un mensaje dirigido a cada pandilla que va tras nuestros jóvenes: los tenemos en la mira y vamos tras ustedes", dijo Sessions.



El fiscal señaló que la prevención debía ser un punto crítico en esa lucha contra el crimen: "Nuestro país tiene que hacer todo lo posible para convencer a los jóvenes de que se mantengan alejados de las pandillas".

"La lucha contra las pandillas transnacionales, las drogas y el crimen no sería fácil, pero estamos confiados en que podemos ganarla", expuso Sessions.

Cerca del edificio federal y desde temprano en la mañana, decenas de manifestantes convocados por la organización Make the Road expresaban su rechazo a la retórica de Sessions en tema de inmigración.



100 at interfaith, multiracial #UnitedAgainstHate rally on Long Island where Jeff Sessions tried to scapegoat immigrants for tragedy. pic.twitter.com/d1Tmaj0r43

— MaketheRoadNewYork (@MaketheRoadNY) April 28, 2017