La visita de Jeff Sessions a Long Island para discutir la violencia de MS-13

LONG ISLAND, Nueva York. - Cuando Jeff Sessions se presente este viernes en la mañana en Central Islip, Long Island para reunirse con autoridades federales, estatales y locales, el tema de la violencia de las pandillas se instalará en un área que conoce de cerca el temor por la Mara Salvatrucha o MS-13.

Ese tema tomó dimensiones nacionales tras los asesinatos en septiembre de Kayla Cuevas y Nisa Mickens. Tenían 16 y 15 años, eran amigas, jugaban baloncesto. Unas semanas después de sus muertes, aparecieron los restos de José Peña Hernández, un joven de 18 años que estudiaba como ellas en la escuela secundaria de Brentwood y quien llevaba meses desaparecido.



Las muertes de ellos tres -Cuevas, Mickens y Peña- no fueron las únicas que comparten esos comunes denominadores de la juventud, Long Island como espacio de los hechos y la violencia. Aquel septiembre de 2016, las autoridades dieron también con los restos de Miguel García Morán y Oscar Josué Acosta.

En marzo pasado, el fiscal federal Robert Capers y el comisionado de la policía del condado Suffolk en Long Island, Timothy Sini, anunciaron la formulación de cargos y arrestos de presuntos miembros de MS-13 por los asesinatos en 2016 de Cuevas, Mickens y Peña Hernández.

Pero esa sensación de paz en la comunidad fue efímera cuando el 12 de abril, las autoridades dieron con cuatro cadáveres en un parque de Central Islip, en Long Island. El comisionado Sini indicó que los homicidios son cónsonos con el "modus operandi" de la pandilla MS-13. Los jóvenes se identificaron como Justin Llivicura, Jorge Tigre, Jefferson Villalobos y Michael Banegas. Tenían entre 16 y 18 años.



Otra vez el dolor, esta vez en cuatro familias más, y la preocupación en la comunidad.

Sessions estará este viernes en Long Island para hablar con distintas autoridades sobre cómo erradicar la violencia de esta pandilla y los esfuerzos para reestablecer la seguridad pública, según el Departamento de Justicia.

La visita de Sessions se da entonces en ese contexto y luego que el presidente Donald Trump tuiteara la semana pasada que "las débiles políticas migratorias de la administración Obama permitieron que las malas pandillas MS-13 se desarrollaran en ciudades a través de Estados Unidos".



The weak illegal immigration policies of the Obama Admin. allowed bad MS 13 gangs to form in cities across U.S. We are removing them fast!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2017