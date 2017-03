Así reacciona la conferencia de ciudades santuario en Nueva York al ultimátum de Sessions

MANHATTAN, Nueva York. - Al tiempo que el fiscal general Jeff Sessions anunciaba este lunes que el gobierno federal implementará acciones contra las jurisdicciones santuario, representantes de una treintena de estos lugares que se niegan a colaborar con las autoridades migratorias en la detención de personas indocumentadas estaban juntos en un mismo salón en Nueva York.

Llevaba unos minutos la primera conferencia nacional sobre ciudades santuario en el Borough of Manhattan Community College cuando Sessions subrayó desde la Casa Blanca que estas jurisdicciones no recibirán ayuda federal y que, según el fiscal general, violan la ley federal. "Estas políticas no pueden continuar. Hacen que nuestra nación sea menos segura al devolver a los criminales a la calle", dijo.



Los miembros del panel de la sesión inaugural de la conferencia reaccionaron de inmediato al anuncio, tras haberse reunido para fomentar cooperación entre jurisdicciones que limitan su cooperación con las deportaciones.

"Nuestras leyes no están en conflicto con la ley federal, así que eso de decir que estamos haciendo algo ilegal no es correcto", sostuvo la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, en declaraciones a Univision Noticias.

"La ley dice que si alguien comete una infracción que cae bajo ciertas categorías de ofensas violentas, si ICE presenta una orden judicial, nosotros colaboraremos. Pero no en el caso de que no caiga bajo esas categorías", sostuvo Mark Viverito.

"Todavía sigue siendo retórica"

En entrevistas por separado, Greg Casar, concejal de Austin, y Jesús “Chuy” García, comisionado del condado Cook en Illinois, quienes participarán de la conferencia en los paneles del martes, coinciden en que las palabras de Sessions van alineadas con el discurso del presidente Trump.

"Sessions no promulgó nada definitivo ni concreto, creo que continúa la campaña de criminalizar e intimidar a la comunidad inmigrante. Mi recomendación a la gente que escuche esas declaraciones es que no las tome como un hecho y espere a que líderes legítimos que avanzan sus derechos, expliquen si habrá consecuencias o no. Hasta ahora, todavía sigue siendo retórica”, subrayó García.



El pasado 25 de enero, el alcalde de Nueva York Bill de Blasio manifestó que si las órdenes ejecutivas de Trump llevan al recorte de fondos en la ciudad, el escenario podría prestarse para una demanda.

Dos meses después de esas declaraciones, Mark Viverito no descartó tampoco los tribunales. "Lo que están proponiendo de quitar fondos federales a ciudades que no hacen lo que ellos quieren, es ilegal. La ley no permite eso", indicó.

" Si están tratando de implementar algo ilegal, vamos a llevarlos a la corte. Vamos a defender lo que tenemos aquí. Tenemos ese compromiso", agregó la presidenta del Concejo Municipal neorquino.

En esa línea, Casar señaló que las ciudades tienen derechos y que "bajo la ley de este país, no nos pueden quitar fondos".

"Al momento que nos quiten dinero, van a haber demandas y vamos a proteger los derechos de nuestras comunidades y como ciudades, también podemos recaudar fondos para pagar por programas que se nos desaparezcan”, manifestó Casar al abordar una confrontación local con el gobernador de Texas, que hasta ahora le ha supuesto al condado de Travis la pérdida de una subvención de 1.5 millones de dólares.

"Cuando las entidades locales adoptan políticas de ciudad santuario y rechazan colaborar con ICE, no están haciendo desobediencia civil sino que actúan bajo el marco de la ley y con la autoridad constitucional de abstenerse de aplicar políticas federales que lastiman a las comunidades", señaló la codirectora ejecutiva del Centro para la Democracia Popular, Ana María Archila, durante la conferencia, poco después de difundir ante los participantes las declaraciones de Sessions.



Lourdes Rosado, jefa de la oficina de derechos civiles de la fiscalía general del estado de Nueva York, reiteró ese punto de que por ley, es voluntario que los gobiernos estatales y locales cooperen con las agencias de inmigración. "Y lo que estamos viendo es que están declinando colaborar".

Pese a la oposición federal y las secuelas a nivel local, "vale la pena luchar por ser santuario", aseveró con vehemencia la concejal de Philadelphia, Helen Gym, en defensa de políticas concretas que protejan a la comunidad inmigrante.

"Nuestras comunidades sufrirán de cualquier modo, pero necesitan que hagamos cosas importantes en su nombre", señaló Gym quien no descartó que puedan haber costos políticos en el camino pero que vale la pena trabajar por adelantar causas que realmente brinden protección a comunidades que lo necesitan.



Antes que comenzara la conferencia y se supieran las declaraciones de Sessions, Chuy García anticipaba que una de las claves de este evento era conversar sobre de qué forma las ciudades santuario "pueden hacer un frente solidario”.

La primera conferencia nacional de ciudades santuario que continúa hasta el martes no solo se da en el marco de esta coyuntura, sino a días que un funcionario de inmigración le dijo a CNN que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) está aumentando sus operativos de detención y deportación de inmigrantes en jurisdicciones santuario para presionarlas a cambiar sus políticas migratorias.

