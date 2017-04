El hombre que guarda en su casa toda la historia de los hispanos LGBT

José Gutiérrez es el fundador de the Latino GLBT History Project y cofundador de organizaciones como the Rainbow History Project, Dicción Queer. Cortesía: The Latino GLBT History Project.

José Gutiérrez tiene miedo de que que con el paso del tiempo quede en el olvido el legado de la comunidad latina lesbiana, gay, bisexual y transgénero (LGBT) en Estados Unidos. Por eso tiene 20 años coleccionando recuerdos: libros, panfletos, miles de fotografías, camisetas, cassettes, recortes de periódicos, documentos de fax, banderas, medallas. "Tengo un apartamento chiquito, un efficiency, y las cosas están en el clóset, en la cocina, debajo de la cama. Cantidad y cantidad de cosas", dijo a Univision Noticias Gutiérrez, quien este jueves obtendrá un premio por su "pasión y compromiso" en el aniversario de GLAA , una organización de Washington, DC, que 'lucha por la igualdad desde 1971'.



La colección de Gutiérrez, que empezó como un pasatiempo, ya ha llamado la atención de museos nacionales y locales, aunque él ha declinado todos los ofrecimientos. "No quiero donarla porque a mí me gusta organizar exhibiciones esporádicas y que la gente pueda tocar los objetos. Me gusta mostrársela a todo el que esté interesado. Claro, siempre que un museo me pide objetos para una exposición yo se los presto y luego los recojo", añadió Gutiérrez.

Entre sus pertenencias más preciadas están las coronas de las reinas latinas drag queen, documentos de las primeras organizaciones hispanas LGBT del país y afiches de bares, como El Faro, que fueron refugio de la comunidad en momentos de persecución.



Jose Gutiérrez con una fotografía de José Sarria, usando su collar de turquesas, en 2014. Jose Gutierrez Collection

También tiene más de 50 objetos que pertenecieron al difunto José Sarria , el primer candidato abiertamente gay que se lanzó para un cargo público en el país –la concejalía del Ayuntamiento de San Francisco–, más de una década y media antes de las batallas de libertad social y tolerancia de Harvey Milk . Gutiérrez adquirió en una subasta algunas de las pelucas de Sarria, quien se hacía llamar Emperatriz I, vestidos, prendedores, incluyendo un collar nativoamericano con turquesas, que solía ponerse en eventos públicos.

También tiene piezas de Sylvia Rivera , una mujer transgénero de ascendencia puertorriqueña y venezolana, que luchó en el movimiento de Stonewall en Nueva York, a finales de los 60. "Conocemos a Martin Luther King y a César Chávez, pero ¿no sabemos quién era Rivera?", dice. "Tenemos gente que ha luchado por años y años, y a veces eso no se ve, no sale a la luz, la comunidad LGBT latina no estaba en los libros, no había libros acerca de nosotros, no había cosas de nuestra historia", agrega.



Sylvia Rivera y Jose Gutiérrez en el 25 aniversario de Stonewall en 1994. Jose Gutierrez Collection.

Fundador de varias organizaciones hispanas

Gutiérrez nació en Reynosa, México, y en 1986 se mudó junto a su familia a Atlanta, Georgia TK. Allí empezó su actividad como activista en la comunidad latina LGBT, trabajó en varias organizaciones principalmente relacionadas con el acceso a la atención médica y a la educación, y cofundó la organización Latinos en Acción.

"En ese momento muchos de mis amigos estaban muriendo de sida. Esto me causó un inmenso sufrimiento. En realidad era muy poco lo que se sabía de la enfermedad", narró Gutiérrez en el libro ' Queer Brown Voices '. "La rabia, la desesperación, y el aislamiento nos motivó a unirnos en activismo'", agregó.



En 1993 Gutiérrez fue a Washington, DC, para asistir a la marcha nacional 'For Lesbian, Gay, and Bi Equal Rights and Liberation', a la que lo había invitado un amigo. Era la primera vez que visitaba la ciudad, pero inmediatamente decidió mudarse. "Vi que era una ciudad muy diversa y me quedé aquí de activista, para tratar de hacer cambios y de hacer un mundo mejor, de luchar por los derechos humanos, de aportar al igual que tanta otra gente. Me fui trayendo mis cosas poco a poco de Atlanta, especialmente mis libros y mis archivos".

En los 2000 fundó the Latino GLBT History project , que entre otras iniciativas recientemente organizó una exposición de 90 héroes latinos LGBT , y cofundó the Rainbow History Project , Dicción Queer y Latino Leather , además de organizar en 2007 el primer DC Latino Pride, la marcha LGBT latina en Washington, DC, que este año cumple 11 ediciones.



No mucho después empezó a dar charlas y conferencias en todo el estado, llevando sus recortes, fotografías y banderas para mostrarlas. "Yo voy a cualquier lugar, mientras me inviten y quieran aprender acerca de nuestra comunidad latina LGBT. He ido a clínicas, organizaciones, grupos pequeños, universidades. Es importante que entiendan todo lo que pasa un emigrante para llegar y vivir aquí", señaló Gutiérrez, que se encuentra recopilando esta información en un libro.