El arsenal del atacante de Las Vegas: 34 armas, cientos de municiones, explosivos y nitrato de amonio

El autor de la masacre de Las Vegas, Stephen Paddock, llevaba desde el 26 de septiembre en la habitación del hotel Mandalay Bay Resort donde la policía lo encontró muerto. En la misma estancia, el alguacil de Las Vegas, Joseph Lombardo, dijo que se habían encontrado 16 armas y un revólver. Esto solo es parte del arsenal del que se ha incautado la policía.

Entre el arsenal que las autoridades descubrieron en la habitación había dos rifles con visores y trípodes posicionados frente a dos ventanas que estaban rotas, según dijo un oficial de las fuerzas de seguridad al que tuvo acceso el New York Times. El Wall Street Journal precisa que había rifles automáticos y armas del estilo AR-15 y AK-47.



El alguacil Lombardo en una comparecencia esta tarde aseguró que en la casa de Paddock en Mesquite se han incautado otras 18 armas, explosivos, cientos de municiones y aparatos electrónicos que están analizando. También explicó que aún se investigan otros escenarios, como el lugar del concierto y una casa que el atacante tenía en Reno, al norte del estado. En el auto de Paddock, estacionado en el hotel de Las Vegas, se ha encontrado nitrato de amonio, un fertilizante que sirve también como precursor del amonal.





La policía aún no ha confirmado qué tipo de armas utilizó Paddock. No han hecho público cuántas disparó, pero según el sonido de las ráfagas, algunos expertos han logrado inferir que el arma usada fue un rifle automático: una metralleta, un fusil de asalto o una semiautomática modificada. Las armas automáticas se encuentran bajo una fuerte regulación federal y son mucho más complicadas de conseguir que las semiautomáticas. El sonido de las ráfagas, que no era continuado, sugiere que quizás utilizó una semiautomática modificada para disparara más deprisa. Esto es algo que puede hacerse con cierta facilidad en el rifle AR-15, un arma muy utilizada en tiroteos masivos.

No está claro aún si Paddock cambió de arma, si recargó, ni cuántas veces lo hizo. Nevada, al contrario de otros estados, no tiene leyes sobre la capacidad de los cargadores, lo que significa que Paddock podría haber comprado las armas y la munición en uno de los comercios locales que distribuyen cargadores con alta capacidad que le permitieran disparar más tiempo sin recargar.



Christopher M Sullivan, el dueño de la tienda donde Stephen Paddock compró armas (no se sabe si todas ni cuántas), publicó en un comunicado que recoge CNN: "Lloramos por esta tragedia y nuestros pensamientos y rezos están con las familias de los muertos y heridos. El señor Paddock era un cliente y compró armas en nuestra tienda. Sin embargo, se llevaron a cabo todas las pruebas de antecedentes y se siguieton los procedimientos tal y como requiere la ley local, estatal y federal. Él nunca dio ninguna indicación o razón para creer que era inestable o incapaz en ningún momento. En este momento estamos cooperando con la investigación en curso de las fuerzas locales y federales en todo lo que podemos".