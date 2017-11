El autor de la masacre de Texas: las autoridades se preguntan cómo tenía armas con sus antecedentes de violencia

Devin Patrick Kelley abrió fuego este domingo en la First Baptist Church de Sutherland Springs, ubicada al sureste de San Antonio. Tenía un historial de violencia y poco antes de la matanza le había enviado amenazas por mensajes de texto a su suegra, asistente de la iglesia en la que llevó a cabo el tiroteo masivo.

Poco a poco se van conociendo más detalles sobre el autor del tiroteo de este domingo en una iglesia de la localidad de Sutherland Springs, en Texas, Devin Patrick Kelley.

En conferencia de prensa este lunes, las autoridades informaron que Devin Patrick Kelley enviaba mensajes de texto amenazantes a su suegra.

"Sabemos que había enviado mensajes de texto amenazantes y no podemos entrar en detalles sobre esa situación doméstica que continúa siendo minuciosamente investigada (...) La suegra del sospechoso asistió a la iglesia", informó Freeman Martin, vocero del Departamento de Seguridad Pública de Texas a la prensa este lunes.

La autoridades también aclararon que el motivo del ataque no tiene bases religiosas ni raciales. "Esto no fue motivado por motivos raciales, no fue por creencias religiosas, sino por una situación doméstica", agregó Martin.

El joven de 26 años, que murió poco después de llevar a cabo la masacre que dejó 26 muertos, además portaba armas sin permiso.

Se trata de un joven blanco que sirvió en la Fuerza Aérea estadounidense en una base en Nuevo México, entre los años 2010 y 2014. Provenía del condado de Comal, según lo informó el congresista Henry Cuellar. Fue juzgado en el consejo de guerra en 2012 por agredir a su esposa e hijo. Fue sentenciado a 12 meses de reclusión y fue acusado por "mala conducta" en 2014, según Ann Stefanek, la jefa de operaciones de medios de la Fuerza Aérea.



Kelley trabajó en el departamento de logística en la Base Aérea Holloman en Nuevo México, desde el 2010 hasta que fue destituido en el 2014. En ese puesto estuvo a cargo del transporte de pasajeros, carga y propiedad privada en vías de transporte militar, indicó la AP citando a una fuente militar.

Tenía una residencia en New Braunfels, Texas, que está a unas 35 millas del sitio donde ocurrió el ataque en Sutherland Springs.







El ataque

Las autoridades aseguraron que Devin Patrick Kelley fue visto vestido con equipo negro incluido un "chaleco antibalas", en una gasolinera a las 11:20 am (hora local). Luego cruzó la calle, salió de su vehículo y comenzó a disparar un arma tipo AR-15 fuera de la iglesia, dijeron los oficiales.

Luego, el sospechoso ingresó a la iglesia y continuó disparando. Al salir, un residente local lo vio y le disparó lo que provocó que el sospechoso soltara su rifle y huyera.

El autor del tiroteo escapó en su automóvil. Detrás de él, dos residentes incluido el que estaba armado y le disparó, persiguieron a Kelley en su vehículo e intercambiaron disparos. La persecución terminó cuando Kelley se estrelló con su auto.



Durante la persecusión, las autoridaes informaron que Kelley llamó a su padre para decirle que estaba herido y que no "lograría sobrevivir".

Pudo haber muerto por una herida de bala autoinfligida o por heridas del tiroteo. "Una autopsia determinará la causa de la muerte", dijo el vocero Freeman Martin.

Los funcionarios dicen que el sospechoso vivía en un suburbio de San Antonio y no parece estar vinculado a ningún grupo terrorista organizado.

"Entiendo que (los suegros) asistían a esta iglesia de vez en cuando", dijo el sheriff del condado de Wilson, Joe Tackitt.

El ataque, que mató a personas de entre 18 meses y 77 años, se produjo poco más de un mes después de que un hombre armado matara a 58 personas en Las Vegas en el tiroteo más mortífero de un solo pistolero en la historia de los EE. UU.

Las autoridades advirtieron que 10 de los heridos permanecían en estado crítico el lunes por la mañana.