Tras recuperar un último cuerpo sepultado por el terremoto, terminan las labores de rescate en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Cerca de las seis de la mañana de este miércoles, se encontró a la última víctima del listado oficial de sepultados en el edificio ubicado en Álvaro Obregón 286 de la colonia Roma Norte, el cual colapsó hace dos semanas durante el terremoto de 7.1 que cimbró el centro del país. Con la recuperación de este cadáver, se dan por terminadas las labores de rescate en Ciudad de México por este sismo.

Durante 16 días, los resctatistas –también llamados ‘topos’– nacionales y extranjeros trabajaron incansablemente en este edificio que se vino abajo, logrando recuperar 49 cadáveres y el rescate de 28 personas con vida (una de ellas falleció en el hospital).



Uno de los rescatista que ayudó a localizar a esta última víctima, Eduardo, de la brigada 355 del noroeste del país, aseguró a Univision Noticias que se recuperó el cuerpo de un hombre gracias al brillo de la pulsera que tenía en su mano.

“Yo llegué a las 11 de la noche (del martes), y no lo encontrábamos, no lo encontrábamos… ya lo fuimos encontrado a las 5:45 de la mañana (del miércoles). Estaba ubicado entre el tercer y segundo piso. No lo habíamos visto, hasta que nos volvimos a meter y entonces no sé cómo vemos una esclava (pulsera) que traía, que era el rasgo que nos había dado la familia: que tenía una esclava de plata con su nombre grabado”, narró el socorrista.



Eduardo, un rescatista de la brigada 355 del noroeste del país que llegó a Ciudad de México desde el pasado 19 de septiembre para apoyar en las maniobras de rescate. Sergio Rincon

El 'topo' detalló que la mayoría de rescatistas eran mexicanos y colocaron una bandera. Cuando concluyeron las labores, entonaron el himno nacional en honor a los caídos.

Eduardo dijo sentirse satisfecho porque su labor llevó paz a muchos de los familiares de desaparecidos, aunque "siempre queda la duda si en la zona cero pudo haber más cuerpos, porque ahí adentro el olor (a putrefacción) no se aguantaba".

El rescate del cadáver fue confirmado por Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien informó que las tareas de búsqueda y rescate ya fueron concluidas en Álvaro Obregón 286, que era el único punto de Ciudad de México donde continuaban.



Concluida la tarea, todos los cuerpos rescatados y entregados en Álvaro Obregón conforme lo comprometido con sus familiares. — Roberto Campa (@1campa) 4 de octubre de 2017

El martes, Campa informó que no se descarta que haya más personas sepultadas, pero la búsqueda de las víctimas fue basada en una lista que hicieron los familiares, lista como detalló el funcionario "ha resultado fidedigna".

En tanto, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de Ciudad de México, declaró a Milenio Televisión que ya no se buscan a personas desaparecidas tras el sismo de hace dos semanas.

"Este es el último de los puntos (Álvaro Obregón), estamos sin familiares que estén al pendiente del rescate de alguna de las personas reportadas como desaparecidas. Seguimos con el retiro de material pero ya no por la búsqueda de personas, ya no tenemos a ninguna persona desaparecida", refirió Mancera.



La etapa que sigue, una vez rescatado el último cuerpo de la lista, es la demolición de lo que queda del edificio, según lo planeado por las autoridades.

Álvaro Obregón 286 era un complejo de oficinas contables y crediticias. Muchas de las víctimas se encontraban laborando en este edificio cuando ocurrió el sismo de 7.1.



De los fallecidos se sabe poco hasta el momento, pero en vida fueron contadores, secretarias, estudiantes, padres, hermanos, hijos… eso era lo que repetían sus familiares, los cuales exigieron durante dos semanas que el rescate no terminara "hasta sacar al último".

Al menos 369 personas murieron en el país por el sismo ocurrido la tarde del 19 de septiembre de 2017, fecha en que los mexicanos rendian homenaje a las víctimas de otro devastador terremoto que se produjo en 1985.

Ciudad de México fue la entidad más afectada, con 228 fallecidos, 38 edificios colapsados y decenas de miles de inmuebles afectados.

Durante los últimos 16 días, decenas de miles de mexicanos han ofrecido su ayuda en los lugares siniestrados y se ha mantenido la asistencia a los damnificados.



En tanto, ya hay planes para la reconstrucción de los inmuebles afectados por el terremoto. Este martes, el coordinador de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, se reunió con funcionarios del Banco Mundial para la búsqueda de fondos y asesoría.