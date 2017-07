Padres del bebé que debe ser desconectado tienen 48 horas para demostrar que hay un tratamiento que puede ayudarlo

En esta foto sin fecha se ve a Chris Gard y Connie Yates con su hijo Charlie Gard en el hospital Great Ormond Street Hospital, en Londres. Gard sufre de una rara enfermedad genética y no puede respirar sin asistencia. Su caso, para recibir un tratamiento en EEUU llegó hasta la Corte Europea de Derechos Humanos. El presidente Trump se ofreció a ayudar, el 3 de julio de 2017. (Familia de Charlie Gard via AP) The Associated Press