Trump ofrece ayuda al bebé enfermo terminal que un juez ordenó desconectar contra la voluntad de sus padres

Trump ha sido el último personaje público en apoyar directamente a la familia de Charlie Gard, un bebé de 10 meses con una rara enfermedad genética. Desde las 8 semanas de vida sobrevive conectado a varias máquinas pues no puede ni moverse, ni respirar, ni tragar por su cuenta. El pasado viernes debía ser desconectado de los aparatos que lo mantienen vivo después de que un juez así lo dictaminara pese a la oposición de sus padres. Finalmente el propio hospital decidió no apagar las máquinas y dejar algo más de tiempo a la familia para despedirse.

El caso de Charlie Gard levantó gran polémica en Reino Unido por la decisión que pedía desconcectarlo sin el consentimiento de los progenitores. En abril, un juez dictaminó que debía ser desconectado de las máquinas luego de que médicos del hospital Great Ormond Street, ubicado en el centro de Londres, en favor de los médicos que tratan al bebé, que tienen la certeza de que la recuperación de Charlie es imposible y quieren evitar que experimente dolor.



If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2017