Trump afirma que China fracasó en su intento de frenar el programa nuclear de Corea del Norte, aunque lo intentó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que los esfuerzos de China para persuadir a Corea del Norte de que frene su programa nuclear fracasaron, en una escalada de su retórica tras la muerte de un estudiante estadounidense detenido por Pyongyang .

Trump tenía expectativas de una mayor cooperación de China para que influyera sobre Corea del Norte, y solicitó la ayuda del presidente chino, Xi Jinping. Ambos líderes tuvieron una cumbre de alto perfil en Florida en abril y Trump ha elogiado con frecuencia a Xi.

"Aunque aprecio enormemente los esfuerzos del Presidente Xi & China para ayudar respecto a Corea del Norte, no ha funcionado. Por lo menos sé que China intentó!", escribió Trump en Twitter.



While I greatly appreciate the efforts of President Xi & China to help with North Korea, it has not worked out. At least I know China tried!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2017