Muere el estudiante estadounidense que fue liberado en estado de coma por Corea del Norte

La familia de Otto Frederick Warmbier, estudiante de 22 años, informó de la muerte. Fue puesto en libertad hace una semana y llegó a Estados Unidos donde fue tratado por especialistas de Cincinnati. Los médicos aseguraron entonces que no respondía a los estímulos.

Otto Frederick Warmbier, el estudiante estadounidense que fue liberado hace una semana por Corea del Norte y llegó en coma a Estados Unidos, falleció la tarde de este lunes, según informó la familia en un comunicado.

"Es nuestro triste deber reportar que nuestro hijo, Otto Warmbier (...) murió hoy a las 2:20pm rodeado de su familia", dijeron sus padres Fred y Cindy Warmbier en la nota compartida a los medios. "Desafortunadamente, el terrible y tortuoso maltrato que recibió nuestro hijo en las manos de los norcoreanos condujo a que no hubiera otro resultado distinto que el que vivimos hoy".



Luego advirtieron que una vez que el joven volvió a Cincinnati, el 13 de junio, no podía hablar, ver, ni responder a los estímulos.

En un comunicado, el presidente Donald Trump condenó "la brutalidad del régimen de Corea del Norte" al tiempo que envió sus condolencias a la familia. "La muerte de Otto profundiza la determinación de mi administración para prevenir que tragedias como estas ocurran a gente inocente en manos de un régimen que no respeta las leyes ni la más básica decencia humana".

A finales de la semana pasada, los especialistas que lo atendieron en Ohio aseguraban que Warmbier había sufrido un "importante" daño cerebral. Ese mismo día, los padres denunciaron que su hijo y la propia familia había sido "brutalmente maltratada".



Warmbier fue detenido en Corea del Norte a principios de enero de 2016 cuando intentaba salir del país, luego de una visita de turismo que realizó con un grupo para las fiestas de Año Nuevo.

Tras dos meses de su arresto, fue condenado a 15 años de trabajos forzados por intentar sustraer un cartel de propaganda política del hotel en el que se hospedaba en Pyongyang, informó la agencia japonesa Kyodo. Otto Frederick Warmbier reconoció públicamente su "delito" en una confesión que podría haber sido forzada por las autoridades norcoreanas.

El fallo consideró que el estudiante realizó un acto hostil contra el Estado al tratar de sustraer el rótulo con un eslogan político de una zona reservada para personal del hotel Yanggakdo de la capital.

Tras ese juicio, el joven se contagió de botulismo, por lo que fue inducido al coma con una pastilla para dormir, según la versión de Corea del Norte que fue desmentida por los médicos de Cincinnati.

El diario The New York Times citó a un funcionario estadounidense que citó informes de inteligencia que apuntaban a que el joven había sido golpeado repetidamente mientras estuvo en prisión. Los médicos dijeron que no había evidencia que sustentará esta versión.

Corea del Norte es acusada con frecuencia de detener a civiles extranjeros para luego utilizarlas como intercambio. Al menos 17 estadounidenses han sido arrestados por el régimen de Pyongyang en los últimos 10 años: tres se encuentran aún en prisión.