Trump califica como una desgracia la muerte de joven estadounidense liberado por Corea del Norte

El presidente Donald Trump indicó este martes que si el joven estadounidense Otto Warmbier hubiese sido traído más temprano a EEUU desde Corea del Norte "los resultados hubiesen sido muy diferentes", lo que es interpretado como una crítica al gobierno del expresidente Barack Obama sobre cómo manejó el caso del estudiante fallecido este lunes en Ohio, tras permanecer más de un año en una cárcel norcoreana.

"Es una desgracia lo que le pasó a Otto", dijo Trump mientras ofrecía una rueda de prensa en la Oficina Oval de la Casa Blanca junto a su colega de Ucrania, Petro Poroshenko.



"Es una desgracia total", repitió. "Es increíble por lo que han pasado" dijo Trump al referirse a la familia Warmbier y aunque no nombró a Obama afirmó que Otto Warmbier "debió haber sido trasladado a casa el mismo día... ha debido ser traído a casa hace mucho tiempo".

El mandatario estadounidense se hizo eco de la misma crítica hecha por el padre del joven estudiante de la Universidad de Virginia quien murió tras permanecer en coma durante casi la totalidad de los 18 meses que permaneció en una prisión de Corea del Norte, luego de que ese régimen lo condenara a 15 años de trabajos forzados por actos hostiles, específicamente por aparentemente robarse un afiche de propaganda norcoreana que estaba colgado de una pared del hotel de Pyongyang en el que se encontraba hospedado.



The U.S. once again condemns the brutality of the North Korean regime as we mourn its latest victim. Video: https://t.co/Rvm11ZbPk7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2017