Corea del Norte detiene a un ciudadano estadounidense, según medios

Las autoridades de norcorea detuvieron a un profesor de nacionalidad estadounidense y origen surcoreano, según informó este domingo la agencia de noticias surcoreana Yonhap. El arresto se produce en un momento de alta tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte, después de la última prueba balística del régimen de Kim Jong-un.

Según la agencia, el detenido fue arrestado el pasado viernes aún por casusas desconocidas en el aeropuerto internacional de Pyongyang cuando se disponía a abandonar el país.



El arrestado, de 50 años, ha sido identificado solo por su apellido, Kim, y se convierte así en el tercer detenido por el régimen de Pyongyang.

Kim había ejercido anteriormente como profesor en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Yanbian (prefectura china limítrofe con Corea del Norte) y se encontraba en el país para trabajar en programas de cooperación, según las mismas fuentes.

El director del Centro Internacional de Seúl de Investigación sobre Corea del Norte, Ahn Chan-il, señaló a la agencia Yonhap que Kim "podría ser utilizado por Pyongyang como moneda de cambio en negociaciones con Washington", en el actual contexto de escalada de las tensiones entre ambos países.



Mutismo del régimen

"La razón por la que Corea del Norte no está diciendo nada todavía es porque no se hace con las investigaciones", dijo Ahn Chan-il, ex desertor, a la AFP.

"Es importante para ellos mantener a un ciudadano estadounidense como rehén en este momento para evitar que Washington realice una decapitación de Kim Jong-Un", dijo Ahn, refiriéndose a los temores norteños de que EEUU planea un ataque militar secreto para derrocar a su líder.



"También es una determinación apuntar un revólver de doble acción contra los EE.UU. y China porque es un ciudadano estadounidense que trabajó en China".

Otros dos detenidos

Su caso se suma a los otros dos estadounidenses actualmente encarcelados por el régimen norcoreano, Kim Dong-chul, un sexagenario de origen surcoreano capturado en una zona fronteriza con China, y el estudiante Otto Frederick Warmbier, que presuntamente trató de robar un cartel de propaganda en el hotel en el que se alojaba como turista, recuerda la Agencia Efe.

Ambos fueron condenados este año a 10 y 15 años de trabajos forzados respectivamente.

También el pastor protestante Lim Hyeon-Soo, de nacionalidad canadiense y origen coreano, fue sentenciado a trabajos forzados de por vida en diciembre de 2015, acusado de haber realizado actividades subversivas contra el régimen.