¿Es un mensaje de Corea del Norte a Trump este partido de voleibol en una instalación nuclear?

La devoción por los líderes del gobierno es tal que están estipuladas las maneras como deben ser retratadas esas enormes estatuas de bronce que los homenajean. Si vas a tomar una foto, si no serán consideradas ilegales. Si recibes un papel que contenga propaganda con la imagen de Kim Jong Un no puedes doblarlo, ni tirarlo a la basura y mucho menos usarlo para envolver cosas. Cuando los turistas llegan a la estatua deben formarse en un línea y debes poner tus brazos a los lados, no pueden estar en los bolsillos o atrás.