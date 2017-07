Traición, el nuevo término legal que suena en el 'Rusiagate'

"Estamos más allá de obstrucción de la justicia. Esto se mueve al perjurio, falso testimonio e incluso potencialmente traición”, dijo este martes a los periodistas el senador demócrata Tim Kaine al comentar sobre las revelaciones de una reunión que tuvo el hijo de Donald Trump con una abogada supuestamente vinculada al Kremlin para obtener información del gobierno ruso que podría perjudicar a Hillary Clinton.

Kaine, quien fue compañero de la fórmula de Clinton como candidato a la vicepresidencia, reconoce que nada está demostrado, pero que la publicación que hizo Trump Jr. del intercambio de correos que tuvo con el promotor musical Rob Goldstone podrían ser la prueba de un crimen.



“Es evidente que Donald Trump Jr. entendía que estaba tratando de influenciar la elección (…) es una gran sorpresa y más evidencia para la investigación seguro”, dijo Kaine a Jorge Ramos en una entrevista para su programa dominical Al Punto, que transmite Univision.

El propio Trump Jr. ha aportado lo que parece ser la prueba más contundente hasta ahora sobre la posible coordinación o colusión entre la campaña republicana y Rusia para afectar la candidatura de Clinton.



En el mail del 2 de junio de 2016, Goldstone le ofrece información que puede “incriminar” a la demócrata proveniente de la fiscalía rusa que sería “parte de Rusia y el apoyo de su gobierno por el Sr. Trump”.

Algo a lo que Trump Jr. responde ese mismo día con una “Me encanta, especialmente despúes en el verano”, en aparente referencia a los venideros meses cuando empezaría la campaña presidencial una vez nominados oficialmente los candidatos de los partidos.

“Esto es traición. Él debió haber sabido que la única manera como Rusia podría obtener semejante información era espiando”, escribió en su cuenta Twitter Richard Painter, abogado que trabajó en la oficina de ética de la Casa Blanca de George W. Bush.



