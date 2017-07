Trump Jr reveló correos en los que aceptó recibir información del gobierno ruso para perjudicar a Clinton

The New York Times publicó correos electrónicos entre Donald Trump Jr. y un intermediario que le ofreció información perjudicial sobre la entonces candidata demócrata Hillary Clinton.

Minutos después de que el periódico lanzara la noticia, el hijo del presidente reveló vía Twitter "en aras de ser totalmente transparente" el intercambio de correos que tuvo con Rob Goldstone -el intermediario- entre el 3 y el 8 de junio de 2016, en el que ambos intentan coordinar el mejor modo para intercambiar información.



Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 11, 2017