¿Quiénes son los 4 nuevos personajes que se sumaron con Donald Trump Jr. a la trama del 'Rusiagate'?

Foto del 8 de noviembre de 2016 de la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, vinculada con el Kremlin, hablando con un periodista en Moscú. El hijo mayor del presidente Donald Trump cambió su versión de la reunión que tuvo con Veselnitskaya durante la campaña de 2016. Dijo el 9 de julio de 2017 que Veselnitskaya le había dicho que tenía información sobre Clinton. En la víspera, un comunicado de Trump hijo no mencionó a Clinton. (Yury Martyanov /Kommersant Photo via AP) RUSSIA OUT The Associated Press