Sally Yates advirtió a la Casa Blanca que Michael Flynn podía ser "chantajeado" por Rusia

Sally Yates, la ex fiscal general interina que en enero fue despedida abruptamente por el presidente Donald Trump testifica ante el subcomité de Asuntos Judiciales del Senado este lunes, en su primera aparición pública desde que fue apartada del cargo a fines de enero.

En sus primeras declaraciones, Yates aseguró que el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn "esencialmente podía ser chantajeado por Rusia" y que comunicó a la Casa Blanca sobre el tema.

Yates explicó cómo informó a la presidencia el 26 de enero, cinco días después de la juramentación de Trump, sobre las inconsistencias entre lo que Flynn había dicho públicamente y los reportes que su departamento sabía sobre la naturaleza de sus conversaciones con el embajador de Rusia, Sergei Kislyak.



“Nosotros no éramos los únicos que sabíamos de todo eso (…) Los rusos también sabían lo que el general Flynn había hecho. Los rusos también sabían que el general Flynn había engañado al vicepresidente (Pence) y a otros”.



“Esto era un problema no solo porque ciertamente creíamos que los rusos sabían esto, sino porque probablemente tenían prueba de esta información. Y eso creaba una situación comprometida, donde un asesor de seguridad nacional podría esencialmente ser chantajeado por los rusos”, dijo Yates.

Desde el inicio de su comparecencia, Yates dejó claro que su testimonia quedará constreñido por las imposiciones de seguridad nacional y para no afectar “asuntos que pueden estar sujetas a investigaciones en marcha”.

En su declaración inicial, yates aseguró que “Tomo esas obligaciones muy seriamente y aprecio el interés compartido del subcomité en proteger información clasificada y preservar la integridad de cualquier investigación que el departamento de Justicia pueda estar adelantando ahora”.



La Casa Blanca ha tratado de presentar a Yates como una “activista demócrata”, pese a que la ex fiscal acumuló una experiencia de 27 años en el departamento y trabajó con gobiernos demócratas y republicanos por igual.

El lunes por la mañana el presidente colocó un mensaje en su cuenta Twitter, sugiriendo que Yates era la fuente de varias informaciones filtradas a la prensa que molestaron al naciente gobierno republicano.

"Pregunten a Sally Yates, bajo juramento, si ella sabe cómo información clasificada llegó a los periódicos justo después ella se la explicara al Consejo de la Casa Blanca", escribió Trump, en un mensaje que algunos comentaristas consideraron una injerencia indebida de un presidente en un procedimiento parlamentario.



Ask Sally Yates, under oath, if she knows how classified information got into the newspapers soon after she explained it to W.H. Counsel.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2017