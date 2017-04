Trump cuestiona ese “ridículo standard de los 100 días”, aunque lo quiere aprobar

El presidente Donald Trump tiene varias semanas destacando “lo mucho” que ha hecho su gobierno en el poco tiempo desde que asumió el poder, a medida que desde los medios de comunicación rueda la cuenta la cuenta regresiva de los simbólicos primeros 100 días

Pero de pronto, ese hito con el que desde hace décadas se juzga el arranque de toda nueva Casa Blanca, le parece al presidente algo “ridículo”.

“No importa lo mucho que he logrado durante ese ridículo standard de los primeros 100 días, y ha sido mucho (incluyendo S.C), los medios lo destrozarán”, escribió el mandatario en su cuenta Twitter la mañana del viernes, destacando la incorporación de Neil Gorsuch como el noveno magistrado de la Corte Suprema de Justicia.



No matter how much I accomplish during the ridiculous standard of the first 100 days, & it has been a lot (including S.C.), media will kill!

