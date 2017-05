El efecto Trump en Europa: "Los tiempos en los que nos podíamos fiar de los otros llegan a su fin", dice Merkel

El presidente Donald Trump no es de la confianza de los aliados europeos. Si ya eran evidentes las discrepancias entre el mandatario de EEUU y algunos dirigentes de la Unión Europea, el primer viaje del neoyorquino fuera de EEUU no ha hecho sino incrementar la fractura. Así se desprende de los comentarios realizados por la presidenta de Alemania, Angela Merkel, tras la reunión de la OTAN en Bélgica y del G7 en Italia. "Los tiempos en los que nos podíamos fiar completamente de los otros están llegando a su fin, por lo que he visto los últimos días", comentó la dirigente alemana en un acto político en Múnich.



Al otro lado del Atlántico, los particulares modos del presidente Trump y su posición distante en cuestiones como el cambio climático, la inmigración o el comercio internacional puede tener un efecto inesperado: de pronto los europeos han encontrado una motivación para unirse cuando más les hacía falta. "Solo puedo decir que nosotros, los europeos, debemos ser los dueños de nuestro propio destino", dijo Merkel.



El efecto Trump, sumado al 'Brexit' del Reino Unido, obliga a los europeos a cerrar filas entre ellos. Como puntualizó la dirigente alemana en Múnich, esto no quiere decir que no se mantenga una relación de amistad con Estados Unidos, Reino Unido y con vecinos como Rusia. "Sin embargo, debemos saber que debemos luchar nosotros mismos por nuestro futuro y nuestro destino como europeos", añadió.

Estos comentarios de la alemana se producen al día siguiente del cierre de la reunión del grupo de las 7 naciones más industrializadas del mundo en Taormina, en el sur de Italia, en el que se llegaron a pocos resultados por las diferencias con el presidente Trump.

En cualquier caso, Merkel no hizo sino poner en palabras algo que ya se vio claramente en los gestos durante los encuentros de los mandatarios en los últimos días. Paradójicamente, el primer viaje de Trump fuera de EEUU como presidente parece acercarle a países de Oriente Medio y distanciarle de otros aliados tradicionales, como los europeos.