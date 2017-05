Trump y el papa Francisco superan su pelea retórica de la campaña tras un “fantástico” encuentro en El Vaticano

El primer encuentro entre el Donald Trump y el papa Francisco en El Vaticano parece haber servido para enterrar uno de las riñas retóricas de mayor nivel de cuantas tuvo el hoy presidente durante sus tiempos como candidato republicano.

Trump sostuvo este miércoles un encuentro de media hora con el papa en El Vaticano, parte de su gira de nueve días por países del Medio Oriente y Europa.

Los periodistas que acompañaron al presidente estadounidense destacaron la manera “cordial” como el mandatario estadounidense se dirigió al líder de la Iglesia católica mientras hacían el tradicional intercambio de regalos.

“Gracias, gracias. No olvidaré lo que dijo”, se escucha decir a Trump hacia el final del encuentro. Y el papa le responde con un “Buena suerte”, en español.

Al final el presidente dijo a los periodistas que el encuentro había sido “grandioso” y “fantástico” y agregó que “él (el papa) tiene algo (...) Nos está gustando Italia mucho, mucho, y fue un honor estar con el papa”.

“El honor de mi vida reunirme con Su Santidad el papa Francisco. Dejo el Vaticano más decidido que nunca a lograr la PAZ en nuestro mundo”, escribió el presidente estadounidense en su cuenta Twitter



Honor of a lifetime to meet His Holiness Pope Francis. I leave the Vatican more determined than ever to pursue PEACE in our world. pic.twitter.com/JzJDy7pllI

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2017