Las cifras engañosas que Trump usa para asegurar que Obamacare 'está muerto'

El presidente escribió este martes en su Twitter que 2 millones de personas se habían retirado del Affordable Care Act, pero no es exactamente así. Expertos explican por qué estas fluctuaciones son comunes y aseguran que aunque Obamacare tiene problemas, este no es uno de ellos.

Esta semana los Centros para los Servicios de Medicare y Medicaid informaron que 10.3 millones de personas de las 12.2 millones que se inscribieron en Obamacare pagaron las primas necesarias para mantener su cobertura de salud, lo que implica que casi 2 millones quedaron por fuera. Los republicanos atribuyen esta brecha al aumento de las primas, y aseguran que es una señal del fracaso del ACA. Sin embargo, algunos expertos consideran que estas fluctuaciones son similares a las de años anteriores.

“Dos millones de personas se retiraron de Obamacare. Está en una espiral de muerte. Los demócratas obstruccionistas se rindieron, no tienen respuesta= ¡resistan!”, tuiteó Trump este martes. Pero “retiraron” no es el verbo que mejor define lo que ocurrió, según lo explica a Univision Noticias Emily Glee, economista del Departamento de Políticas de Salud del Center for American Progress, quien trabajó en la implementación de Obamacare.



“Lo llaman drop off, pero en realidad se trata de personas que simplemente seleccionaron un plan durante el open enrollement period (no cuesta nada hacerlo), y que luego no pagaron la primera prima. Esto puede responder a muchos factores como un cambio de trabajo o de las circunstancias de vida, quizá optaron a un programa como Medicare o vieron luego que no eran elegibles para ningún tipo de subsidio, por ejemplo”.



2 million more people just dropped out of ObamaCare. It is in a death spiral. Obstructionist Democrats gave up, have no answer = resist! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2017



Esto no es nuevo. Ya ocurrió de forma similar en años anteriores y “la administración de Obama fue totalmente transparente con estas cifras. Históricamente sabemos que la gente siempre entra y sale”, dice Glee.

Sara Collins, vicepresidenta del Common Wealth Fund, coincide. “No todos los que escogen un plan de salud, terminan pagando las primas e inscribiéndose. Ha sido así desde 2014”, tuiteó.

Los porcentajes de quienes lo hacen no han variado sustancialmente con respecto al año pasado. Este año 84% de quienes seleccionaron un plan, pagaron la prima, una cifra cercana al 87% de 2016. Ambas se encuentran dentro del rango del 80-90% previsto por las aseguradoras.

Seema Verma, administradora de los Centers for Medicaid y Medicare Services (CMS), atribuye la brecha al alto costo de las primas, basándose en una encuesta realizada por la entidad. “Los consumidores envían un mensaje claro de que el costo es un factor clave en su decisión de cancelar o terminar la cobertura”, dice en un comunicado.



El plan que se discute en el Senado para eliminar Obamacare provocaría que al menos 23 millones de estadounidenses pobres pierdan su cobertura de salud. Lynne Sladky/AP

Charles Gaba, quien dirige la web ACASignups.net que monitorea el número de inscritos en el mercado de salud, cree que ni siquiera las cifras oficiales del reporte son completamente fiables ya que se usa como fecha de corte el 15 de marzo y no el 31 de marzo, como se hizo en años anteriores. “Las pólizas de la gente que se inscribió después del 15 de enero no comienzan sino en marzo”, twitteó. Se trata de unas 500,000 personas que fueron excluidas de la estimación oficial, advierte en su página web.

En conclusión, Obamacare tiene problemas complejos y reales, pero la estadística que Trump resalta no es uno de ellos.

En los últimos días, Trump ha presionado al Senado para que vote sobre el proyecto de salud republicano que reemplazaría al Affordable Care Act. "Obamacare está muerto. Es tiempo de que el Senado actúe", aseguró durante una alocución en Ohio. Este martes el presidente planeaba almorzar con senadores republicanos para discutir el tema de Obamacare, según lo aseguró una fuente de la Casa Blanca a CNN.