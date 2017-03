¿Estallará Obamacare como vaticina Trump? Esto aseguran los expertos

Tras su derrota en la caza de votos para aprobar una nueva reforma de salud, un frustrado presidente Donald Trump dijo sin tapujos que el Affordable Care Act (ACA, mejor conocido como Obamacare) "está estallando y estallará todavía más, y no será algo agradable de ver". Pero las organizaciones no gubernamentales creen que aunque el ACA es un sistema "imperfecto", su final no está tan cerca como él lo vaticina... a menos de que el mandatario y los republicanos se empeñen en derrumbarlo.

"Hay espacio para las mejoras", reconoció Kavita Patel, una de las mentes detrás de Obamacare, en una entrevista a la radio pública NPR. Todas dependen ahora de Trump y su equipo.



A continuación algunos de los retos que identifican los expertos:



"Lo primero que hay que cambiar es el aumento en el costo (de las primas), que va de la mano con el enganche para que las personas compren un seguro", dice Patel en una mirada retrospectiva del programa siete años después de su polémico nacimiento y al considerar que éste es uno de los argumentos por los que los republicanos quieren deshacerse de la ley vigente.

"Si las primas continúan subiendo de esa manera, veremos que la gente que de verdad necesita un seguro va a preferir pagar la multa y no tener cobertura por lo costosa que es", señala, aunque cree que la penalidad por no asegurarse (de 695 dólares por adulto y 347.5 dólares por niño menor de 18 años) debe permanecer e incluso con montos mayores. A pesar de lo impopular de la medida, esto es lo único que podría garantizar que los precios de las primas se reduzcan o se mantengan estables.

Recién en octubre, un reporte del gobierno informó que para 2017 las primas de Obamacare aumentarían en promedio 25% para los planes de nivel estándar (silver o plata), lo que representa un incremento importante si se compara con el 7.2% de 2016. Es el mayor pico registrado desde 2013. Y aunque las primas estén subiendo –sobre todo en los 19 estados que no expandieron Medicaid– no se están viendo afectados los costos de muchos consumidores gracias a los subsidios.



Otro reto para Obamacare es aumentar la competencia, pero las compañías que ofrecen los servicios del plan de salud federal cada vez son menos, justo porque consideran que sus ganancias se ven reducidas al ofrecer planes en el mercado creado por Obamacare. El mismo reporte estimó que en 2017 pasarían de 232 a 167.

Pero a pesar de los desafíos, Kavita Patel cree que la idea de que la ley de salud asequible "explotará", como dijo Trump, es "un poco exagerada". Para ella, la implosión se daría "si todo el mundo decide quedarse sin seguro". Plantea que para evitar ese "espiral de la muerte" del que hablan erróneamente los republicanos es vital sentar las condiciones para que los jóvenes, que suelen ser los más sanos, y los enfermos se aseguren por igual.



En la cuenta de Twitter de la organización de defensa de los derechos civiles ACLU son muchos los mensajes de quienes accedieron a servicios de salud y mejoraron gracias a Obamacare.

Una mujer llamada Yetta Weizen escribió que el ACA salvó su ojo izquierdo "literalmente". Otra de nombre Kate Felton muestra la foto de una pequeña niña que recibe sus inyecciones diarias para tratar una enfermedad preexistente gracias a la reforma de salud. Una madre de nombre Elizabeth asegura que "el ACA es la única razón por la que pude comprar un seguro para mi hijo luego de que su padre fue a la cárcel". Son decenas de retuits con testimonios similares los que se hallan en la cuenta de la Unión Americana de Libertades Civiles.



@ACLU #ACA is the only reason I could afford to purchase insurance for my son (who has preexisting conditions) after his dad went to jail

— Elizabeth (@elizabethlgr) March 24, 2017